商湯創始人湯曉鷗病逝，股價急插創上市新低可博反彈？

AI巨頭商湯(00020)創始人兼控股股東湯曉鷗因病逝世，雖然商湯指他及其餘幾位管理層的股份自願禁售承諾不變，維持至明年底，並指不預期湯氏離世對公司業務營運造成重大不利影響，但股價今早(18日)仍急插逾一成，最多跌逾18%，創上市新低，可否博反彈呢？

（商湯網頁截圖）

創始人兼控股股東湯曉鷗病逝 所持A類股不同投票權終止



商湯公布，創始人、控股股東及執行董事湯曉鷗於上周五(15日)因病逝世。集團指，董事及全體員工承諾將繼續湯曉鷗未完成的事業，不忘初心，砥礪前行。湯曉鷗定下的公司使命「堅持原創，讓人工智能引領人類進步」將激勵所有商湯人。



商湯發布公告，依據上市規則第8A.17條的要求，由湯曉鷗透過Amind Inc.所持有的69.06億股公司A類股份的不同投票權已隨其逝世而終止，預期將依一換一比例轉換成公司B類股份。

商湯創始人湯曉鷗（商湯網頁訃告）

商湯：自願禁售承諾不變 不預期對業務營運造成重大影響



湯曉鷗、公司執行主席及首席執行官徐立、執行董事及首席科學家王曉剛及執行董事徐冰去年11月30日披露，自去年12月30日開始起計的兩年期間內，不會出售於去年11月30日持有或實益擁有的任何公司的A類股份及B類股份。於Amind持有的A類股份轉換成B類股份後，預期總數約80.34億股B類股份(佔公司投票權約20.60%)及6.14億股A類股份(佔投票權約15.75%)，即總數為佔投票權約36.35%的股份，將繼續受限於上述的自願禁售承諾。

公司的業務營運會繼續由徐立、王曉剛及徐冰，以及公司的其他董事及管理團隊領導。湯氏逝世並不預期會對公司的日常管理及一般業務營運活動造成重大不利影響。公司會繼續致力於維持其業務、管理及營運的穩定發展。

溫傑：業績不實在本已不宜買入 靈魂人物離開更影響信心

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，有人指商湯未來會成為人工智能王者，可以轉虧為盈，但其以往業績不太實在，作為增長股，收入在去年疫情期間沒怎樣增長，而應收帳是收入的1.5至2倍不正常，如產品很獨特，理論上很多人會用現金高價向公司購買，但為何買完後年半都不找數？總之，公司應收帳餘額太高不是好事，今年上半年雖沒再增加，但去年收不到的款項至今仍未收到。此外，公司今年上半年收入微升，銷貨成本(cost of goods sold)卻升了很多。一間科技公司因投放很多資源短期不賺錢可接受，但收入應增加，就算如生科股一樣無收入，至少要有很獨特的產品在研發中，但商湯卻不是如此。即使股價由今年3月時2.6元跌至1.3元，應收帳問題又沒惡化，但對其看法只可轉為中性，無論湯曉鷗有否離世，都不建議買入。若想博其超賣反彈，只可小注，有反彈就沽出。

溫傑續指，湯曉鷗離世對商湯有影響，因他是公司靈魂人物，如果公司很成熟已有盈利，管理層的離開不重要，但商湯仍未轉虧為盈，仍要搶佔市場份額，湯氏離開一定影響市場信心，擔心會影響一些產品的研發和推出，轉虧為盈的時間表恐會延後。不過，已有兩日假期消化有關消息，加上商湯是由湯曉鷗及其學生共同創立，其學生都是中大、科大尖子，應不會因此完全「廢了武功」，再者股價之前已跌了很多，今日的確比預期跌得多，若持有宜待有反彈才沽出。

商湯半日急跌11.91%收報1.11元，最多跌18.25%低見1.03元，為表現最差科指成分股，成交4.19億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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