內地春節假期旅遊數據強勁，攜程同程仲有得升？

內地今年春節超長假期快將結束，相關旅遊數據陸續公布，同程旅行(00780)數據顯示，春節前4天內地主要縣城酒店預訂量按年增逾1.2倍；攜程(09961)數據顯示，大年初一出境遊及入境遊訂單均較2019年明顯增長，其中「新馬泰」受惠免簽入境，中國遊客旅遊訂單較2019年同期增長逾三成。大摩指，新春期間內地旅遊及攜程的表現都超出預期，攜程及同程股價連日上升，還有多少上升空間呢？

（攜程旅行網截圖）



同程：春節前4天全國主要縣城酒店預訂量按年增逾1.2倍



同程旅行發布數據，初一至初四(2月10至13日)，全國主要縣城的酒店預訂量同比增長超120%，預訂量增幅較大的縣城主要分布在廣西、迪慶、惠州、延邊、福州、湖州等城市。此外，春節假期前4天為出境遊出發客流較為集中的時間段。數據顯示，2月10日至13日，新加坡、曼谷、香港、澳門的酒店預訂量同比增幅均在300%以上，其中新加坡酒店預訂量同比增幅超過800%。

另據《證券時報》消息，去哪兒周三(14日)發布的大數據顯示，全國「小機場」城市機票預訂量增幅明顯。小機場是指位於三線及以下城市，除去麗江、大理等大家熟知的旅遊城市之外的機場，這樣的機場數量在全國共有186個。平台上，2月10日至12日期間飛抵這些「小機場」的機票預訂同比增幅近2倍，比整體機票增長快一倍。

各地文旅消費高漲 「山河四省」年初一旅遊訂單均增十幾倍

另外，春節假期首日(2月10日年初一)，多家線上旅遊平台披露的數據顯示，各地文旅消費高漲。攜程數據顯示，假期首日旅遊訂單同比增長102%，門票訂單同比增長超300%，國內接送機訂單同比增長75%，均大幅超過2019年同期水平。而開啟文旅內捲大幕的「山河四省」河北、河南、山東、山西假期首日旅遊訂單分別同比增長16倍、15倍、17倍、16倍，屢屢刷屏的洛陽更是同比增長超35倍。

而以哈爾濱為代表的冰雪遊在春節期間仍然火熱。攜程數據顯示，春節假期首日，哈爾濱旅遊訂單同比增長超40倍。各地旅遊消費也帶動各類主題酒店產品銷量大增。攜程數據顯示，假期首日，親子房、電競主題房訂單同比分別增長超10倍、87%，寵物友好酒店、溫泉私湯主題房訂單增幅分別達72%、46%。

中國擴大多國免簽入境海南事由 新馬泰全對中國遊客免簽

值得一提，國家移民管理局日前公告，自2024年2月9日起，擴大部分國家人員免簽入境海南事由，美加英法澳等多國人員因商貿、訪問、探親、醫療、會展、體育競技等需要(工作、學習事由除外)免簽入境海南，停留不超過30天。之前實施的上述國家人員入境海南旅遊免簽30天的政策繼續有效。國家移民管理局負責人指，此舉是進一步支持海南全面深化改革開放、服務保障海南自由貿易港建設的新舉措，有利於加快中國特色自由貿易港建設。

此外，中國與泰國政府代表上月尾簽定互免簽證協定，由3月1日起生效，意味中國公民以後赴泰旅遊，毋須申請簽證。泰國機場公司總裁克拉迪(Kerati Kijmanawat)認為，受這項政策推動，預計今年將有800萬中國遊客造訪泰國，公司已為航班和旅客數量急劇增加做好準備，預計農曆新年期間航班數量將增加200%。此外，中國和新加坡亦已簽署相關協定，雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日，協定於2月9日(農曆除夕)正式生效。至此，東南亞黃金旅遊線路「新馬泰」三個國家已全部對中國遊客免簽。

攜程：年初一旅遊訂單較2019年明顯增長 大摩：春節表現超預期

多國對中國遊客免簽效應即時反映，其中在同程旅行平台上，除夕當天出發的熱門國際航線機票預訂量同比上漲超過8倍，而由於國際航班運力快速恢復，當天出發的國際機票價格與2023年除夕基本持平。攜程數據顯示，春節假期首日，出境遊訂單、入境遊訂單均較2019年明顯增長，其中中國遊客出境「新馬泰」旅遊訂單較2019年同期增長超三成，攜程境外接送機服務訂單較2019年同期增長超8倍。

摩根士丹利發表研報指，新春期間(2月10日至17日)內地旅遊及攜程的表現都超出預期。結合集團的市場份額增長，市場共識有進一步上行空間，予美股目標價50美元及「增持」評級。境內遊方面，攜程的機票及火車預訂量分別按年增45%及38%，較2019年同期高19%及24%。境外遊方面，多個目的地都有3倍至10倍增長，高於國際航班運力復甦。該行將其今年第一季及全年的收入增長分別上調至35%及24%，又指集團在去年第三季有280億元人民幣淨現金，有機會回購股份，或償還債務以減少利息支出。



另中信證券此前指，春節期間居民出行需求旺盛，較去年國慶長假進一步改善，休閒遊消費需求韌性得到驗證。長途遊保持增長，出境遊恢復趨勢明確，簽證政策利好、春節假期時間較長有望推動春節出境遊市場迎來超預期表現。

溫鋼城：旅遊概念股過年前就要買 攜程同程再升空間不大

今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指內地長假旅遊數據開始較為正常，很多數據都見已回復至2019年的水平，本港維港煙花匯演都吸引很多內地遊客到來觀賞，富豪雪糕車亦大排長龍，旅遊概念股的確可吼，但過年前就要買，其中攜程股價由200多元升至300多元，已差不多可以食胡，農曆新年假期過後就要等到五一假期才可再炒作。

溫鋼城補充指，攜程再升空間不大，之前高位為330元，今次未必可升至，現價不宜買入，另要留意攜程於下周四(22日)公布業績，應會有改善，市場預期2023年盈利增長7倍，因2022年內地因應疫情圍封，而預期2024年盈利增長減慢至只增2.4%。如果集團展望較保守，不排除股價有些下跌空間，相反若展望較樂觀，股價或再上，但升至350元應已差不多，若想博埋業績及展望可只減持一半。同程旅行同樣已差不多到價，之前有個橫行區，頸線位約處於17、18元，該處會有顯著阻力，除非內地經濟很好，否則應不會一直炒至五一假期，穩陣計升到17.3元可減一減倉。

攜程半日升1.38%收報322.6元，連升3日，累升6.19%，成交1.89億元。同程旅行升1.99%收報17.44元，連升3日，累升6.86%，成交3549萬元。其他旅遊相關股亦普遍上升，中國中免(01880)升4.11%報84.95元，復星旅遊文化(01992)升3.07%報4.36元，惟法拉帝(09638)跌1.15%報25.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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