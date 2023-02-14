【FOCUS】氣球風波愈顯奇幻 驢象黨爭增危機失控

「為什麼不把氣球塗成藍色？」美國脫口秀節目主持的靈光一問，以及美國空軍接二連三擊落「圓柱形」、「八角形」不明物體，令中美近日沸沸揚揚的「流浪氣球」風波頻添喜劇感和科幻感。隨著中美由氣球而生的「羅生門」愈顯奇幻，警示小小風吹草動，都足以令中美關係急轉直下。





不到十天擊落四飛行器





從三國時代的孔明燈，到二戰時日本部署的Fu-Go氣球炸彈、希特拉派往英國的Zeppelin飛艇，乃至中國軍事博物館展示的60年代擊落的美製U-2偵察機殘骸……漫漫年代，跟高空飛行器有關的一切，總交織暗箭、冷戰、干戈的陰影，而這一次，輪到－－氣球。

美國國防部4日宣布出動空軍戰鬥機安全擊落中國氣球。(US DOD)



自1月28日一個大如巴士的中國白色氣球進入美國阿拉斯加附近領空，五角大樓本月2日首次公開承認氣球存在，拜登4日下令在將其擊落，此後不到十天，美軍分別於10日、11日、12日在阿拉斯加附近、加拿大西北育空地區、美加邊境休倫湖擊落三個「不明物體」，有的形狀大小都不似氣球，有的呈小的圓柱形，有的呈八角形且垂有繩索。





羅生門頻引爆雷區處處





無獨有偶，4日擊落「間諜氣球」曾盤旋所在的蒙大拿州，是美國核導彈基地之一的Malmstrom空軍基地所在地，12日在中國北海艦隊所在的山東青島附近，同傳出發現不明飛行物。

美國海軍及陸戰隊正在南海進行聯合軍演。(7th Fleet Twitter)



中國外交部周一(13日)最新指，自2022年初以來，美國氣球未經中國任何許可，就有超過10次飛越中國領空。白宮稍後反駁，指美方「沒有在中國上空放氣球」。



中美就氣球各執一詞，更因不明飛行物平添奇幻色彩，但相比「氣球到底構成何種威脅」、「不明飛行物何時解密」等事實分析，接踵而來四處引爆的，是美卿布林肯在準備啟程訪華前數小時宣布推遲行程，美國眾議院一致通過議案譴責中國氣球侵犯主權，美國海軍及陸戰隊在南海進行聯合軍演，眾議院軍事委員會主席公開指「中國陸基洲際導彈發射器數量超過美國」……



王毅布林肯下周會晤？





北京、華盛頓嘗試相互伸出的橄欖枝因氣球而中斷，眼下的焦點是，布林肯及中央外事工作委員會辦公室主任王毅會否於下周舉行的慕尼黑安全會議會晤，尤其是在眾議院議長麥卡錫有意訪台和中國最高層或將訪俄前夕，為中美關係設置保險護欄。



但面對中美兩個超級大國之間的結構性戰略競爭日益加劇，美國政黨政治在下屆總統大選前注定更趨撕裂，展示對華強硬成政客拉選票利器，緩和關係和危機失控，一線之隔那麼遠、那麼近。

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