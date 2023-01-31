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黃瑋傑：比亞迪具品牌力上望260元　約240元吸納

31/01/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　比亞迪(01211)發盈喜，預計去年純利至少按年升逾四倍至160億元人民幣，創記錄新高，而去年全年總銷量亦勝同業龍頭TESLA，今年未有新能源車補貼下，加上去年高基數效應，比亞迪今年仍可維持高增長嗎？上日（30日）資金追捧公用股，三大中資電訊股更一度創52周新高，反映資金入市審慎，面對大市不確定因素，資金泊入公用股避險上算嗎？內地研究報告指，春節期間，成交量較去年減少逾一成，內房銷售未見有好轉，全年銷售難看好？

 

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