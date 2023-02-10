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溫鋼城：戰爭為中化化肥今年純利添變數　若股價守穩十天線宜續持有

10/02/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城 (Harris)

 

   港股本周為消息真空期，暫時只回調不足40點，在欠缺新資金進場下，大市繼續下行風險大？通訊設備板塊上日帶領大市升幅擴大，多隻股份均升逾半成，當中小米(01810)更成表現最佳藍籌，或與蘋果(AAPL)上調採購承諾按年升16%有關，反映集團對未來一年的硬件銷售看法樂觀；惟大行對小米及行業前景看法分歧，如何判斷手機行業復甦步伐？化肥股中化化肥(00297)發盈喜，預料去年全年純利介於10.7億元至11.7億元人民幣，惟下半年預測純利竟大退倒，如何解讀季節性因素以外的大跌原因？農業相關股除了靠國家政策扶持，還可靠甚麼其他催化劑帶動？

 

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