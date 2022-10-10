  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：英國驚悚時刻　小心危機冒升（有片）

10/10/2022

　　新官上任三把火，卻栽了大跟頭，說的就是新英揆卓慧思（Liz Truss，也譯作特拉斯）的減稅大龍鳳。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，英國激進的財政刺激政策，與激進的貨幣緊縮政策迎頭相撞，催生出金融市場的恐慌。

 

　　他分析，卓慧思政府的財政方案激起巨大風波，原因有三。首先，卓慧思組成的內閣幾乎全是新人，不少是她的密友，幾乎都沒有執政經驗，對市場反應無法作出適當的風險預判。其次，卓慧思及其夥伴們思想激進，有著強烈的反金融市場情緒，根本不主張救護市場。這樣延誤了政策應對，幾乎釀成大禍。最後，英格蘭銀行原本在縮表上非常積極，也表達了不惜代價抗通脹的決心，但是一旦市場出現系統性風險，還是要出手拯救的，這樣出爾反爾有損央行的信譽。

 

　　他表示，全球央行暴力加息，已經令金融環境全面惡化，此時市場承受意外風險的能力大大下降。在此敏感時期，英國一腳踩剎車、另一腳踩油門，帶來了英債英鎊的暴跌，而且幾乎觸發了系統性金融風險，直至卓慧思政府收回部分減稅措施。

 

　　他強調，雷曼事件爆發，既有金融環境承壓不斷上升的深層次原因，也有美國財政部人為政策失誤的突發性因素。英國的驚悚時刻提醒投資者，危機往往在意外中突然升起。

 

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

77.800

異動股

03690

美團－Ｗ

161.300

異動股

01114

華晨中國

2.600

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 77.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 161.300
  • 01114 華晨中國
  • 2.600
  • 02331 李寧
  • 60.900
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 37.700
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 40.350
  • 目標︰--
  • 01785 成都高速
  • 1.800
  • 目標︰$2.04
  • 00981 中芯國際
  • 16.520
  • 目標︰$19.30
  • 02866 中遠海發
  • 1.010
  • 目標︰$1.21
  • 02319 蒙牛乳業
  • 30.950
  • 目標︰$39.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 263.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 161.300
  • 00388 香港交易所
  • 272.600
  • 00001 長和
  • 43.700
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 15.200
  • 目標︰$19.00
  • 01785 成都高速
  • 1.800
  • 目標︰$2.04
  • 01299 友邦保險
  • 69.000
  • 目標︰$78.80
熱炒概念股
即時重點新聞

10/10/2022 14:20  【俄烏開戰】基輔疑遭導彈襲擊傳4聲巨響，市中心1建築冒出煙霧

10/10/2022 13:35  美國打壓晶片兼國慶零售淡靜，北水回歸首日恒指跌逾500點

10/10/2022 09:40  《異動股》中芯挫近4%領跌晶片股，美列31中企至未經核實名單

10/10/2022 09:28  《中概異動》美團低開近3%，傳研進軍香港及國際市場

10/10/2022 08:57  《行業數據》國慶假期消費淡靜，旅遊收入跌26%，票房收入大減

10/10/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】大華繼顯跟進汽車股，狠劈比亞迪、小鵬逾三成目標

07/10/2022 17:31  《嚟緊炒Ｄ乜》政府全力配合業務復甦，國泰百天線附近宜收集

10/10/2022 16:39  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，美元兌人幣漲報７﹒１４４５

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美收緊對華芯片出口兼遭券商看淡　車股續受壓比亞迪創半年低
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：英國驚悚時刻　小心危機冒升（有片）
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】管控高端芯片輸華　「股神丈夫」掟貨有啟示
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

年輕氣勢勁，阿仙奴有分；防線漏洞多，利物浦不穩
人氣文章

2022健康同行夥伴大獎

中國人壽（海外）周全危疾保障方案 全力守護您和摯愛家人
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室大混戰！指桑罵槐、將問題個人化、對某些事實隻字不提！誰可以獨善其身？
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

寵妻魔人不是必然的！練成受寵體質，才是馴服男人的必殺技
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

巴黎春夏時裝週2023：Bella Hadid的噴槍洋裝、Loewe的巨型紅鶴花，四大最高關注度的時尚品牌
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

虛擬世界裏的平行時空：將Fashion Week搬上Metaverse，是時尚界的新篇章？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
養胃護胃（上）
人氣文章
新冠傷腦 打針莫遲
人氣文章
百日咳傳染力勁過流感、新冠！咳嗽如機關槍密集、難回氣！50歲以上人士高危，專家倡「左流右咳」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2022 17:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2022 17:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/10/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/10/2022
美收緊對華芯片出口兼遭券商看淡　車股續受壓比亞迪創半年低
人氣文章專訪10/10/2022
【專訪】陶冬：英國驚悚時刻　小心危機冒升（有片）
人氣文章FOCUS10/10/2022
【FOCUS】管控高端芯片輸華　「股神丈夫」掟貨有啟示
人氣文章財經熱話10/10/2022
黃金周卻遇疫情升溫旅遊消費減　體品餐飲旅遊股急挫李寧插近一成
人氣文章財經熱話10/10/2022
《午市前瞻》美國打壓晶片對下游科企影響將現 中芯藥明低位可吼
人氣文章開市Good Morning10/10/2022
溫傑：藥明生物11月存政治風險　進取股可轉吼通關股、油股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金