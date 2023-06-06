【專訪】陶冬：馬斯克啟動新項目 中國人笑了（有片）

美國電動車大廠特斯執行長馬斯克近日訪華獲高規格接待，並蒞臨上海超級工廠。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就表示，馬斯克正在掀起新能源革命，不過其實其想干的事情，中國人已經開干了。

他指，馬斯克3月曾稱。希望整個人類社會未來都可以採用清潔能源，並在2050年前實現100%能源可持續。而位於上海臨港的特斯拉儲能超級工廠計劃於2023年第三季度開工，初期規劃年產商用儲能電池1萬台，儲能規模接近近40GWh，正正通向「完全可再生能源」的未來之路。

有趣的是，馬斯克興衝衝啟動儲能項目的時候，他的下游企業已經走在他的前面。為特斯拉汽車生產座椅的江蘇常熟一家工廠，他們早已在工廠房頂布滿了高效的太陽能發電系統。而其他中國工廠，只要廠房可以承重，足夠大，這兩年都陸陸續續裝上了光伏板，而且是一個縣一個縣地推廣。

光伏發電時代正在到來

隨著技術的進步，中國光伏發電的度電成本(LCOE)已經從20年前的十幾塊錢一度電，降至如今的0.44元一度電，逼近煤電成本，低過風電、核電成本了。光伏發電已經完全可以擺脫政府補貼，進行市場化競爭了。一個嶄新的光伏發電時代，正在到來。

陶博感慨，一場能源革命在神州大地悄然展開。長遠看，化石能源的持續低迷將成為未來的常態，能源結構的轉型將對世界經濟和全球秩序產生巨大衝擊。誰通過技術革新，實現更環保、更經濟、更具有靈活性的能源獲取、儲存、運輸，誰就能佔據主導地位。

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