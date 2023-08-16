【洪灝策略】牛市五條件，凡事皆可能（有片）

中國宏觀經濟數據「遜預期」一浪接一浪，A股、港股同錄四連跌，有大行甚至將全年經濟增長預測下調至低見4.5%。思睿首席經濟學家洪灝於最新一集「洪灝策略」指出，市場對牛市的執念，面對現實卻萬念俱灰，但實際在此階段不應太悲觀，並相信今年四季度之前會有一波行情。

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