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陳國基︰新任區議員首要就5範疇諮詢，無意強制投票

23/11/2023

　　政務司長陳國基接受報章訪問稱，區議會日後最大職能是諮詢工作，協助政府對地區事務及市民意見「把脈」，希望做到「上情下達，下情上達」。

 


　　他表示，新一屆區議員履新後，首要工作是就地區治理領導委員會提出的五大優先工作範疇，包括課後託管、關愛長者等，收集區內民意，協助政府制訂各項服務的優次，地區服務工作交由關愛隊執行。

最大職能是諮詢，工作交由關愛隊執行

　　陳國基指，上屆參加區議會選舉的人當選後又沒有好好履行《基本法》規定區議會的諮詢及服務職能，因此要政府重整地區治理架構，決定重塑區議會。


　　他不認同在新的分工下，區議員的角色被削弱，又指投票率的高低有很多原因影響，投票選區議員並不是投票對政府的信任度。每日都有人調查市民對政府的滿意度，毋須如此間接透過區選表達。

公務員不投票不會被懲罰

　　被問及若公務員不投票，會有何後果。陳國基笑指，沒有後果，不會懲罰不投票的公務員。他又稱，若選民覺得候選人都是愛國愛港、投票與否都一樣，是錯誤的想法，愛國者並非「倒模」，各候選人都會有不同政綱。


　　至於未來會否放寬參選門檻，陳國基指，曾犯錯、不符合愛國者定義的人，如果真心悔改並令人滿意，會讓他入閘。

 

撰文:經濟通採訪組

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