23條|林定國：立法絕不會對言論、新聞自由施加不合理限制

律政司司長林定國在出席活動致辭時表示，法治為各行各業蓬勃發展奠定堅實的基礎

港的普通法制度，深受國際商界及投資者信任

23條立法絕不會對言論自由、新聞自由和資訊自由施加任何不合理的限制

律政司司長林定國在出席活動致辭時表示，法治為各行各業蓬勃發展奠定堅實的基礎，也為香港作為國際金融中心、創新科技中心及知識產權貿易中心等發展，起了重要的支撐作用。在「一國兩制」下，作為國家唯一的普通法司法管轄區，香港的普通法制度中英雙語並重，並且具有可預期性，與全世界其他主要經濟體接軌，深受國際商界及投資者信任。

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他指出，《基本法》23條立法絕不會對言論自由、新聞自由和資訊自由施加任何不合理的限制，資訊自由和言論自由是香港維繫國際金融中心地位的重要獨特優勢，鼓勵大家在這方面精益求精，維持和鞏固香港作為金融貿易中心的地位。

撰文：經濟通採訪組

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