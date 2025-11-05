  • 會員
大行報告 | 友邦最牛看$107百勝$525.7宏橋$36

05/11/2025

摩通信証齊升友邦(01299)目標價，分別看107元及91元

．3間大行看好百勝中國(09987)，其中滙證最牛看525.7元

花旗牛看中國宏橋(01378)36元，富瑞看34.1元

 

大行報告 | 友邦最牛看$107百勝$525.7宏橋$36

 

