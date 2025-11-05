大行報告 | 友邦最牛看$107百勝$525.7宏橋$36
05/11/2025
．摩通、信証齊升友邦(01299)目標價，分別看107元及91元
．3間大行看好百勝中國(09987)，其中滙證最牛看525.7元
．花旗牛看中國宏橋(01378)36元，富瑞看34.1元
05/11/2025
