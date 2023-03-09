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《神州經脈》通脹回落市場憂通縮風險　中方斥荷蘭收緊芯片出口

09/03/2023

　　國家統計局周四（9日）公布的2月通脹數據回落至一年低，加上美國聯儲局有意加快加息步伐，人民幣仍有貶值壓力，資金進一步流出。滬深股市周四錄得四連跌，消費、白酒股領跌，半導體板塊則逆市揚升。滬綜指全日跌0.22%，深成指跌0.16%，創業板指跌0.21%。成交略為回升，兩市成交7566億元（人民幣．下同），按日增5.3%，陸股通淨流出41.76億元，連續第三日淨流出。

 

（資料圖片）


　　在美元強勢下，人民幣中間價周四上午跌141點子，三連貶，創下2022年12月29日以來逾2個月新低。在岸人民幣即期今早高開後，漲幅回落，今日收報6.9699，較上個交易日4時30分收盤價升7點子，結束三連跌，並脫離逾2個月低位。全日在6.9600至6.9746之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌67點子，報6.9766。

 

今日新聞精選

 

1. 2023年2月，全國居民消費價格（CPI）同比上漲1%，為2022年2月以來的一年最低，大幅低於預期的漲1.9%，漲幅比上月回落1.1個百分點。對此，國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，2月份，受節後消費需求回落、市場供應充足等因素影響，居民消費價格環比由上月上漲0.8%轉為下降0.5%，同比漲幅回落較多，主要是春節錯月，上年同期對比基數較高。

 

2. 受春節錯月、節後消費需求回落等影響，內地通脹回落至一年低。分析人士認為，CPI回落反映出終端需求改善並不明顯，中國目前應提防通縮、而非通脹。華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，CPI數據明顯低於市場預期，核心CPI較低，顯示當前經濟並不好，之後公布的消費、投資因為是名義值，所以可能數據不太好。他指出，通縮未來壓力大。

 

3. 中央軍委主席習近平8日下午出席全國人大解放軍和武警部隊代表團全體會議時表示，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，是黨中央把握強國強軍面臨的新形勢新任務新要求，著眼於更好統籌發展和安全、更好統籌經濟建設和國防建設作出的戰略部署。習近平指，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，必須向改革創新要動力。要堅持問題導向，持續優化體制機制，完善政策制度，形成各司其職、緊密協作、規範有序的工作格局，更好推進一體化國家戰略體系和能力建設。

 

4. 就荷蘭計劃限制半導體技術出口，中國外交部發言人毛寧在外交部例行記者會上回應稱，堅決反對荷蘭以行政手段干預和限制中國和荷蘭企業的正常經貿往來，已向荷蘭提出交涉。她表示，近年來個別國家泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、工具化，脅迫一些國家對中國採取出口限制，不僅損害中國企業合法權益，也嚴重衝擊全球產業鏈供應穩定和世界經濟發展。希望荷蘭不跟隨個別國家濫用出口管制措施，共同維護國際產業鏈、供應鏈穩定，維護兩國和雙方企業的共同利益。

 

5. 外電報道，中國人工智慧（AI）公司已避過美國出口管制，通過中介公司獲取美高端晶片，反映出美國對華封鎖尖端技術的措施存在漏洞。英國《金融時報》引述兩工作人員透露，美國制裁名單上的中國AI公司，通過使用雲提供商和與第三方的租賃協議，以及通過在中國的子公司購買晶片，獲得受限技術。2019年被華盛頓列入黑名單的科大訊飛(深:002230)一直在租用Nvidia A100晶片。另有員工提到，與科大訊飛同期受到制裁的商湯科技(00020)，利用中介從美國購買遭到被禁的零件。

 

6. 英國《金融時報》周三引述瑞士數家最大銀行的高管表示，中國富裕客戶對於把錢存在瑞士的擔憂大增，原因是俄羅斯入侵烏克蘭以來，一向中立的瑞士制裁部分俄羅斯富豪。某銀行管理亞洲業務的董事指出，銀行對瑞士放棄中立的立場感到震驚，而統計數字顯示，有近數百名原考慮開戶的客戶決定放棄。

 

7. 近日央企東風集團以湖北省購車補貼的名義，以超低優惠價促銷旗下東風本田、東風日產、東風雪鐵龍、東風標致、東風風神等車型引發熱議，關於汽車降價補貼的討論也異常火熱。由湖北補貼政策引發的「降價潮」已經開始向川渝、安徽地區蔓延。據內媒報道，近期除湖北外，廣東、吉林、四川等多個汽車大省也推出了補貼政策，但補貼力度不及湖北。

 

8. 內地近期甲型流感（H1N1）及諾如病毒（諾羅）大爆發，感染人數甚至超過近年影響全球的新冠疫情，尤其在部分學校、托育機構還出現孩童集中發燒等情況，引起外界關注。對此，在內地被稱為流感「神藥」的奧磷酸司他韋在民間出現瘋狂搶購的情況，甚至部分地區每天份額都賣到斷貨，只能等待緊急補貨。

 

撰文：經濟通中國組

 

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