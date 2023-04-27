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《神州經脈》人民幣跨境交易首超美元　首季工業利潤降幅收窄

27/04/2023

　　滬綜指今早（27日）小幅低開後轉強，重磅股平保(滬:601318)公布業績勝預期，帶動板塊大幅拉升，午後一度升至近3300關，尾盤升幅略縮，最終收升0.67%，報3285.88點，結束六連跌。深成指微升0.28%，創業板指揚0.58%。惟兩市成交再度縮減，全日成交跌近7%至10449億元（人民幣．下同），連續第十八日成交超過萬億關，外資淨流出1.66億元。

 

內地首季規模以上工業企業利潤總額15167.4億元人民幣，同比降幅收窄至21.4%。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開後，維持區間波動，收盤報6.9231，較上個交易日4時30分收盤價小跌24點子，五連跌，續創3月10日以來逾一個半月新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9207，較上個交易日升30點子，結束三連跌，並脫離一個半月低位，上個交易日報6.9237。

 

今日新聞精選

 

1. 國家外匯管理局數據顯示，3月人民幣首次超越美元成為中國跨境交易中使用最多的貨幣。《路透》根據外匯局數據測算，3月人民幣跨境收付金額增至5499億美元新高，按月增加1154億美元，升幅近27%。人民幣在所有跨境交易中的佔比提升至48.4%，亦創新高，美元佔比則下跌1.9個百分點至46.7%。另阿根廷政府4月實施新政策，計劃以人民幣支付總值約10.4億美元的中國進口貨品，其後每月從中國進口的貨品，當中約7.9億至10億美元會以人民幣支付，而不是以美元結算。

 

2. 國家統計局公布，今年1-3月全國規模以上工業企業實現利潤總額15167.4億元，同比降幅收窄至21.4%；收入31.18萬億元，同比下降0.5%。3月全國規上工業企業營收同比增長0.6%，扭轉去年11月份以來持續下降的局面；利潤同比下降19.2%，降幅較1-2月份收窄3.7個百分點。3月裝備製造業利潤同比下降7%，降幅較1-2月份大幅收窄19.1個百分點，是對工業企業盈利改善拉動最大的行業板塊。汽車製造業利潤由1-2月的下降41.7%轉為3月增長9.1%。《路透》引述分析指，一季度利潤持續下降，主要受國內需求處於恢復階段、能源等商品價格回落、工業品價格整體低迷等影響。預計隨著生產生活秩序進一步恢復正常、企業紓困和經濟穩增長政策的持續發力，工業企業經營狀況有望在二季度企穩回升，企業利潤有望在下半年由降轉升。

 

3. 全國人大常委會26日表決通過新修訂的反間諜法，今年7月1日起施行。據介紹，新修訂的反間諜法將投靠間諜組織及其代理人，針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等實施網絡攻擊等行為，明確為間諜行為。明確國家機關、社會組織等反間諜安全防範的主體責任；明確有關方面積極開展反間諜宣傳教育的職責。增加查閱調取數據、傳喚、查詢財產信息、不准出入境等行政執法職權。增加對相關人員予以保護、營救、補償、安置、撫恤優待、培訓等規定。

 

4. 《新華社》27日引述國家市場監管總局指，今年首季全國新設民營企業203.9萬戶，同比增長10.7%。截至3月底，全國登記在冊民營企業數量超過4900萬戶，民營企業在企業總量中的佔比達到92.3%。另上海銀保監局副局長曹光群表示，目前一些民營企業仍然面臨較多經營困難，該局將引導銀行保險機構著力解決民營企業急難愁盼問題，拓寬民營企業融資渠道，提升金融服務質效，絕不允許對民營企業盲目抽貸、斷貸、壓貸。

 

5. 財政部公布，1-3月國企實現營業總收入19.76萬億元，同比增長6.4%。實現利潤總額1.12萬億元，同比增長12.4%，增幅較1-2月再擴大。今年1-2月國有企業利潤6505.6億元，同比增9.9%，扭轉去年全年同比下降5.1%的負增勢頭。1-3月，國有企業應交稅費1.59萬億元，同比增2.3%。3月末，國有企業資產負債率64.7%，升0.3個百分點。

 

6. 內地五一假期將自29日展開，國鐵集團表示，五一假期鐵路運輸27日起全面啟動，至5月4日結束，為期8天，全國鐵路預計發送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20%，超歷史同期最高水平，日均發送旅客1500萬人次。29日為客流最高峰日，預計發送旅客超過1900萬人次，超歷史最高峰日10%以上。另交通部門宣布，五一假期間繼續免收七座或以下小型客車公路通行費，預計全國高速公路日均流量將達5330萬-5430萬輛，假期首日（29日）流量或突破歷史峰值。此外，湖北荊州、遼寧鞍山、四川綿陽市、吉林省延吉市多地交管部門相繼明確，五一假期期間對外地遊客輕微交通違法採取教育提醒，不予處罰。

 

7. 國汽車動力電池產業創新聯盟2023年度會議26-27日在江蘇常州金壇舉行。會議發布動力電池高質量發展行動方案白皮書，提出到2025年的主要發展目標，包括構建動力電池系統全生命周期的安全保障體系，大幅提高電芯級、系統級、整車級產品安全水平，確保電池產品發生熱失控時整車不起火，電芯熱失控情況下電池系統不起火。

 

8. 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）出席參議院撥款委員會聽證會時稱，華為雲及阿里雲等中國雲服務商，確實可能威脅美國國家安全，商務部已經把逾200間中國企業列入黑名單，並會不時作出檢討，有需要時將把更多中國企業納入出口管制清單。另美國諮詢公司貝恩（Bain & Company）確認，中國警方早前到訪美國貝恩諮詢公司在上海的辦事處，並對職員進行問話。發言人表示，將配合中國執法部門的調查。至於有報道指美國即將採取措施限制對中國的投資、美國要求韓國芯片製造商禁止填補美國在中國巿場的份額，商務部發言人束珏婷表示，中方堅決反對。

 

撰文：經濟通中國組

 

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