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據報福士擬在中國市場搭載華為軟件並已與華為會談

17/05/2023

　　英國《金融時報》引述多名知情人士稱，福士汽車已與華為就在中國市場銷售的汽車上使用華為軟件進行會談，希望能在中國電動汽車市場贏得更大的份額。另有知情人士稱，福士亦已與其他中國企業進行類似的會談。報道指，華為未有回應傳聞。


　　福士汽車於2020年創建軟件部門Cariad，但一直受到預算超支和各種延誤等問題困擾，導致奧迪Q6 e-tron和保時捷Macan等新電動汽車的上市受阻。福士汽車CEO布盧姆在本月早些時候撤換了幾乎全部Cariad高管。


　　擁有奧迪、保時捷等汽車品牌的福士集團，在中國的汽車銷量高於任何一家汽車製造商，但在快速增長且潛在利潤豐厚的電動汽車市場，大眾汽車卻落後於特斯拉和比亞迪(01211)(深:002594)等競爭對手，僅排第9，市場份額約2%。眾所周知，中國是全球最大的電動汽車市場，為了在中國電動汽車市場佔一席之地，大眾汽車最近制定了「在中國，為中國」戰略，而在最近幾年，大眾汽車宣布在自動駕駛汽車等領域投資數十億歐元。

 

撰文：經濟通中國組

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