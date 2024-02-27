比特幣| 比特幣升破56800美元，創逾兩年新高

．比特幣突破56800美元，升至兩年多來的最高水平。

．比特幣今早在亞洲市上漲逾10%至56844美元，創連兩年高，比特幣在2021年11月曾高見68990美元，創下歷史高位。

．分析指，比特幣在強勁的ETF資金流支持下繼續上漲。數據顯示，投資者已向9隻比特幣ETF投入逾50億美元。

比特幣突破56800美元，升至兩年多來的最高水平

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分析指，比特幣在強勁的ETF資金流支持下繼續上漲。數據顯示，投資者已向9隻比特幣ETF投入逾50億美元。

撰文：鏡幾通市場組

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