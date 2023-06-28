蔚小理各有好消息齊飆升，比亞迪股神減持陰霾偏軟，新能源車股點部署？

新能源車股近日好消息不斷，繼上周內地宣布延續新能源車購置稅減免後，乘聯會公布6月新能源車零售按年增26%，國家統計局則公布5月汽車製造業利潤增1.02倍。「蔚小理」也各有利好消息，理想汽車(02015)本月銷量已達2.73萬輛，即將達成3萬輛月銷目標；蔚來(09866)繼早前獲阿布扎比政府入股7%，又與中海油(00883)旗下中海煉化合作建充換電站；小鵬汽車(09868)明日(29日)有新車G6上市，今日(28日)「蔚小理」股價明顯跑出，其中小鵬飆逾一成，而上周再遭股神巴菲特減持的比亞迪(01211)則偏軟，究竟應追入「蔚小理」還是趁機吸納比亞迪呢？

(小鵬汽車網頁截圖)

內地6月新能源車零售按年增26% 5月汽車製造業利潤增1.02倍

內地乘聯會本周初公布調研數據顯示，6月中旬內地乘用車總體市場折扣率約17.8%，較5月底擴大0.6%。零售銷量佔總市場80%以上的頭部廠商零售目標較上月增長約5%。初步推算，6月狹義乘用車零售市場維持逐月微增態勢，6月終端零售量約183萬輛左右，按月增長5%，按年下跌5.9%，其中新能源零售67萬輛左右，按月增長15.5%，按年增長26%，滲透率約36.6%。

另國家統計局指，5月份裝備製造業利潤同比增長15.2%，連續兩個月保持兩位數增長，拉動規上工業利潤增長4.6個百分點，是貢獻最大的行業板塊。裝備製造業利潤佔規上工業的比重為39.6%，較4月份上升5.3個百分點，連續3個月上升，工業企業利潤行業結構改善態勢明顯。分行業看，受汽車銷售較快增長、新能源汽車產銷兩旺、投資收益增加等因素共同作用，汽車製造業利潤增長1.02倍；電氣機械行業受光伏設備、鋰離子電池等新能源產品帶動，利潤增長27.3%。

摩通：內地延續購置稅減免有助帶動需求 惟料下半年價格戰持續

另方面，內地大力推動汽車消費，財政部、稅務總局、工信部上周聯合發布《關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，其中每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬人民幣；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，其中每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬人民幣。

摩通近日發表報告指，工信部等部門日前公布市場期待已久的2024至2027年新能源汽車購置稅優惠政策，預料有助帶動新能源汽車需求，對行業長期增長有利，並預測新能源汽車滲透率將提升。不過，由於短期內市場競爭仍然激烈，下半年價格戰將持續，仍然會對整車製造商的盈利能力及股價表現構成壓力。而刺激措施將加快從傳統內燃機轉移至新能源汽車的趨勢，相信混合動力汽車將在未來幾年保持穩健增長，當中比亞迪料保持主導地位，為行業首選，預計比亞迪今年PHEV銷售市場份額可提升至69%，給予「增持」評級。

理想月銷3萬輛目標在望 滙證升目標價至168元

另外，「蔚小理」各有利好消息，其中理想汽車CEO李想表示，2023年第26周(6月19日至25日)，理想汽車周銷量達7500輛，其中理想L7、理想L8及理想L9三款車型超過其他新勢力品牌全系車型銷量，持續領跑新勢力。截至6月25日，理想汽車本月銷量已達2.73萬輛，即將達成3萬輛月銷目標。

滙證發表研報指，理想汽車5月銷售表現繼續表現亮眼，銷量按年增長146%，按月增長10%。隨著L7/L8入門版本的銷量增加，6月銷量有望達到3萬輛。預料在定價壓力下，其銷量勢頭將持續到今年第二季之後，隨著產品周期加快、優秀的價值定位和強大的營銷能力，理想明年銷售將進一步上升。鑑於交付和訂單積壓較預期強，上調2023至2025年的盈利預測，其產品周期加快及中大型SUV領域的領先地位，將支持第二季以後的銷量增長，維持「買入」評級，目標價由149元上調12.8%至168元。

蔚來夥中海煉化建充換電站 獲阿布扎比政府入股7%

蔚來旗下蔚來能源與中海油旗下中海煉化在江淮蔚來合肥製造基地正式簽署戰略合作協議，將圍繞充換電網路布局開展深度合作。目前雙方已合作建成4座充換電站。未來雙方將藉助各自資源優勢，積極在多個省市地區開展多維度的業務合作，為用戶提供更便捷的加電體驗。



此外，蔚來上周公布，阿布扎比政府擁有多數股權的投資主體CYVN Holdings將認購公司8469.55萬股新A股，總代價7.39億美元，相當於每股作價8.72美元。同時，CYVN Holdings將向騰訊(00700)一間聯屬收購公司4013.76萬股A股。完成後，CYVN Holdings共計持有公司總股本7%。蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，此次投資交易將進一步強化資產負債表，加速業務增長，期待將來與CYVN合作拓展國際業務。





小鵬新車G6明日上市 比亞迪再遭巴菲特減持

小鵬汽車6月12日時宣布，旗下新車G6在開啟預售72小時後，預訂用戶已超過2.5萬人，小鵬汽車股價當日大漲。而小鵬G6將於明日上市，並在7月啟動交付。另外，小鵬最新宣布將為歐洲市場推出兩款智能電動車型，而此前有消息稱小鵬擬於明年在港推出一款右軚車型，並希望與Tesla等汽車品牌抗衡。

比亞迪近日則再遭股神巴菲特減持。根據聯交所股權披露資料顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡於6月19日減持比亞迪253.25萬股H股，每股平均作價266.85元，套現6.76億元。減持後，巴郡於比亞迪的持股量由9.21%進一步降至8.98%。

黃德几：蔚小理估值過高不值博 比亞迪現價可先買一注

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，內地今年第一季正式超越日本成為全球第一大汽車出口國，人幣貶值也對出口有利，而內地利率環境較健康，亦有利國內汽車銷情，不過市場競爭激烈，價格戰將持續，「蔚小理」等造車新勢力雖以創新取勝，惟盈利能力及品牌價值遠不及寶馬汽車(BMW)、Porsche和Mercedes-Benz等傳統名牌，現時估值仍過高，其中理想銷量交出成績，股價節節上升，但部分技術指標已顯示超買，蔚來及小鵬今日股價飆升，主要是因股價大落後，往後料只會時升時跌，其中小鵬升近保歷加通道頂線約48元料遇阻力。總之，理想銷售佳，但股價過高不值博，而比亞迪及Tesla在內地新能源車銷量方面已拋離其他對手，惟比亞迪近日再遭股神巴菲特減持，股價較弱，現跌至20天線，可先買一注。

小鵬今日升11.18%報44.75元，蔚來升7.18%報73.15元，理想升2.76%報138元，比亞迪跌0.16%報252.2元，零跑(09863)升4.32%報43.5元。傳統車股變動不大，吉利(00175)跌0.32%報9.37元，長汽(02333)升0.11%報8.83元，廣汽(02238)升0.66%報4.6元，東風(00489)跌0.28%報3.53元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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