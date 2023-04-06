熊麗萍：觀望最新美國數據 4月港股可上望21000點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

美國最新就業和服務業數據疲弱，加劇市場對經濟衰退的憂慮，美聯儲局5月會議暫停加息的預期升溫，不過歐美銀行危機陰霾仍在，對港股影響有多大？港股今天在清明節後重開，但明天又因復活節休市，直至下周二（11日）才再度開市，短期會否續處於整固狀態？阿里巴巴(09988)、商湯(00020)均準備加入AI戰團，推出類似ChatGPT 的模型，甚至應用版本，對股價有幾大幫助？

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