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恒生降今年增長預測至3.3%，環球緊縮周期近尾聲

24/11/2023

　　恒生銀行(00011)發表研究報告指出，基於第三季本港經濟數據遜於預期，因此該行已把香港今年經濟增長預測由4%調低至3.3%。略高於港府指引的3.2%。報告說，進出口表現未如預期，私人消費仍然是經濟增長的主要動力來源，金融環境偏緊導致銀行貸款下降，但預計明年隨著主要央行放寬貨幣政策，金融環境或有所改善。

 


　　報告指出，第三季香港經濟按年實質增長4.1%，高於第一季及第二季分別為2.9%及1.5%的增長，惟整體增長率仍低於市場原先5%或以上的預測。由於去年的比較基數較低，市場對第三季的經濟數據期望較高。

私人消費按季跌0.8%
　
　　雖然私人消費是第三季經濟增長的主要動力來源。但以季度變化計算，私人消費微跌0.8%，是自2022年第一季以來首次下跌。外圍環境的不利因素可能會持續影響香港的貿易行業。此外，環球利率上升亦對香港的信貸擴張產生直接影響。港元拆息上升，其影響會反映在銀行借貸數據中亦不足為奇。


市場料美國減息周期最早或在明年中開始

　　由於利率上升，過去一年的銀行貸款統計數據未如理想，但恒生預計這種情況不會長時間維持，相信環球貨幣政策的緊縮周期已接近尾聲，甚至已經結束。美國最新公布的通脹和就業市場數據亦支持聯儲局加息周期已完結的看法。市場現時預期未必會再有進一步加息行動　並預計減息周期最早可能會在2024年中開始。

銀行貸款連跌16個月

　　銀行貸款已連續16個月按年下跌，且降幅有所擴大。對上一次銀行貸款長時間收縮已是2004　年之前。根據最新數據，9月份銀行貸款按年下跌4.9%。與貿易相關的貸款跌幅最為顯著，今年年均收縮約20%。然而，儘管近期樓市低迷，另一重要貸款類別住宅按揭貸款仍保持增長，只是住宅按揭貸款3.4%的增幅仍明顯低於樓市回調前約8%的平均增長。

內房市場不確定性仍存在

　　恒生相信隨著央行明年開始放寬貨幣政策　將創造更有利的金融條件支持信貸需求以至整體經濟的復甦。然而，經濟面臨的外部挑戰也不容忽視。環球經濟放緩或持續對外貿構成影響。此外，內地房地產市場的不確定性依然存在。

 

撰文:經濟通採訪組

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