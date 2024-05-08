港鐵 | 消息：港鐵觀塘線部分車站陸續停運一整天，以更新設備

．據多家傳媒獲悉，港鐵計劃今年暑假在觀塘線維修個別車站路段的基建設施，有關安排最快7月底至8月初周末實施

．期間列車將不停太子至何文田站，受影響乘客需轉乘其他路線，港鐵亦會安排接駁巴士

據多家傳媒獲悉，港鐵(00066)計劃今年暑假在觀塘線維修個別車站路段的基建設施，有關安排最快7月底至8月初周末實施，期間列車將不停太子至何文田站，受影響乘客需轉乘其他路線，港鐵亦會安排接駁巴士。

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據了解，由於部分隧道路段樓底較高，多年來僅靠夜晚數小時保養，部分硬件或需更長時間處理，因此需要分階段暫停相關路段行車，以維修及更新設備。



港鐵回應稱，如有車務調整會預先通知。

撰文：經濟通採訪組

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