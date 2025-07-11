賣地計劃 | 政府本季推荃灣住宅地涉780伙，上半年度提供六千伙

政府公布今季度（2025／26年度第二季）賣地計劃，發展局局長甯漢豪表示，將推出一幅荃灣永順街的住宅地招標出售，提供780個單位，中標的發展商須在土地上提供約940方米的社福設施。連同6宗地契修訂個案，合共提供4950個單位。

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本季的其他住宅用地來源包括需要地契修訂的私人發展和重建項目，暫時有6個項目可在本季完成土地行政手續，合共可提供約4170個單位，單是本季度的地契修訂項目已超越該來源的整年預算。6個項目中，包括洪水橋第34B區加強版傳統新市鎮發展模式之一的一宗換地個案，涉及2300個單位。

上半年度提供六千伙，佔全年供應目標約45%

連同首季供應，上半年度的私人房屋供應，預計合共提供6000個單位，是本年度供應目標的約45%，但未反映第二季度不需要修訂地契的私人土地個案供應，認為本年度供應尚算理想，預計能維持平穩土地供應。

2024／25年度私人房屋供應可調整至逾萬伙

甯漢豪表示，上一個財政年度第四季度，增加一宗較大型而不用修訂地契的私人重建項目，涉及約1100個單位，2024／25年度的私人房屋供應可調整至10030個單位，是該年度供應目標的約75%。

對全年供應達標審慎樂觀，私樓市場逐步向上

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政府在新一季招標推售位於荃灣用地，甯漢豪表示，她對本季度推售的荃灣用地招標持樂觀態度，近月的私人房地產市場似乎逐步向上，土地交易個案有上升趨勢，租務表現堅穩。

她指出，荃灣用地要求提供約940平方米的社福設施，以作社工服務隊基地的辦公樓面及特殊幼兒中心，認為不影響該土地的正面吸引力。

對全年私樓供應量達標審慎樂觀

對於有否信心達致全年供應目標，甯漢豪表示，推多少幅土地及推什麼地皮，受市場走勢及經濟情況影響，形容現階段平穩，如趨勢持續是審慎樂觀，不排除逐步再次推售多於一幅或較大型的土地。她指將審時度勢，靈活調整推地策略。

北都三個片區試點，料首兩幅地來自洪水橋及粉嶺北

她又指，暫時難以估計全年地價收入，因該收入除賣地外，亦涉及補地價等來源，不宜揣測。就北部都會區三個片區試點，當局爭取近年底推出至少一幅土地招標，相信首兩幅土地來自洪水橋及粉嶺北。

撰文：經濟通採訪組

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