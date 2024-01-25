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銀行安排長者室內等換新鈔，有市民稱經濟情況不影響利是金額

25/01/2024

　　三間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打今日起至2月9日(年三十)，可兌換新鈔及「迎新鈔」。其中，旺角滙豐銀行早上7時半前已有不少市民排隊等候兌換，大部分都是長者，銀行安排他們在室內位置等候。有市民說，今年排隊人流與往年差不多，認為銀行安排不錯，排隊時間不用太長。

 

 

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經濟情況不影響利是金額



　　在旺角滙豐分行，有市民表示兌換了數千元、甚至過萬元新鈔及迎新鈔。他們表示，經濟情況不會影響派利是的金額，認為一年才一次，最緊要開心，封給家人利是介乎200元至500元不等、親戚50元、一般朋友或酒樓侍應就20元。


　　另外在沙田的渣打銀行分行，有市民6時許已經到場，打算兌換約2000元新鈔。她表示，今年在所有防疫規定都解除的情況下過農曆新年，所以特意來到換鈔，希望開開心心派利是，亦會留一些新鈔給自己。有長者表示，新鈔的質地很好、很漂亮，雖然今年過年氣氛一般，但利是仍然會「好大封」。



疫後復常換新鈔人數較往年多



　　滙豐零售銀行分區網絡聯席主管陳綺筠表示，初步觀察，今年同時段排隊兌換新鈔及迎新鈔的人流，較去年增加大約2成，今年亦是疫後復常後首個農曆新年，大家都不用戴口罩，相信市民拜年的興致會增加，市民預約到銀行兌換新鈔及迎新鈔的人數較往年多。


　　渣打香港零售網絡主管羅倩兒表示，首日兌換新鈔運作暢順，市民的反應比過往熱烈，其中以50元鈔票最多人兌換。羅倩兒又指，今年網上預約的配額比往年增加了三成，現時兌換新鈔的預約已經額滿，「迎新鈔」則仍然開放網上預約，平均每6人有1人兌換「迎新鈔」。她又指，在過去4年，以電子方式派發的「e利是」數量亦增加了7倍，預計「迎新鈔」及「e利是」的受歡迎程度會越來越高。

 

撰文：經濟通採訪組

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