貝殼業績勝預期 全年淨收入達778億元人民幣

去年內地房地產市場深化轉型，面對多變的外部環境，為企業帶來前所未有的挑戰。科技驅動的一站式新居住服務平台貝殼控股有限公司（02423），通過一系列提質增效、防範風險的措施，卻能突圍而出，於2023年淨收入為778億元人民幣，按年增加28.2%，經調整淨利潤為98億元，遠超上一年28億元的水平，收入、利潤均勝市場預期，表現令人眼前一亮。

公司於2024年繼續穩中求進，圍繞品質和效率開展工作，面對未來的新問題，尋找包括數字化和科技升級在內的創新性解決方案。

公司迎來第二次派息 回饋股東

貝殼是線上線下一體化的房產交易和服務平台，公司率先在中國打造了平台基礎設施和標準，致力於重塑服務者作業模式，更高效地為消費者提供二手房和新房交易、房屋租賃、家裝家居等其他房產交易和居住服務。

2023年全年貝殼淨收入為778億元人民幣，按年增加28.2%；經調整淨利潤為98億元，遠超上一年28億元的水平。年內貝殼總交易額為31,429億元，按年增加20.4%；貝殼更宣佈，公司歷來第二次派息，將派付末期現金股息每股普通股0.117美元或每股美國存托股份 0.351美元，預計股息總額將約為4億美元，由公司資產負債表盈餘現金撥付，反映公司財政實力，以及回報股東的意願。

業務調整 打造科技驅動的一站式新居住服務平台

貝殼聯合創始人、董事會主席、首席執行官彭永東表示：「過去幾年面對多變的外部環境，我們主動做出業務運營上的一系列調整，在戰略上擁抱更廣闊的居住服務市場，打造科技驅動的一站式新居住服務平台。這一系列努力讓我們在2023年收穫了房產交易業務大幅超出市場的表現，家裝家居和貝殼租房業務也實現規模突破和對行業認知的顯著提升。公司的盈利和抗風險能力更勝從前。」他表示對未來充滿希望，公司會於2024年穩中求進，圍繞品質和效率開展工作，面對未來的新問題，貝殼將尋找科技和模式升級等創新性解決方案。

家裝及新興業務成為新增長引擎

2023年存量房市場與新房市場表現各異，貝殼業績展現極強韌性，房產服務業務基本面穩固，去年存量房業務淨收入280億元人民幣，按年增加15.9%，主要由於存量房業務的總交易額按年增加28.6%，存量房業務在多數核心城市的覆蓋滲透率都有所提升。新房業務的淨收入306億元人民幣，按年增加6.7%，大幅超出整體行業表現。

家裝家居業務亦持續增長，規模與效率亦有進一步突破。2023年家裝家居的淨收入為109億元人民幣，取得74.3%的可比口徑按年增幅。公司洞察客戶需求，套餐種類多元化，業績持續提升。2023年新興業務及其他的淨收入達84億元人民幣，按年增加194.8%，公司相信家裝家居及新興業務等成為新的增長引擎。

首款AIGC家裝設計產品「設牛」 快速生成裝修設計圖

隨著新技術的發展與應用，加上房地產市場回歸以居住為本，公司於去年年底推出AIGC家裝設計產品「設牛」，通過快速生成裝修設計圖，把用戶對於家的構想可視化，以此提高設計師和用戶的溝通效率，打造裝修全新體驗的同時，也賦予家裝行業更多可能，通過推動服務流程標準化和數字化，不斷提升服務效率、優化使用者體驗，滿足大眾對居住環境升級的要求，突顯公司「科技驅動的一站式新居住服務平台」的定位。

貝殼獲MSCI上調ESG評級

貝殼一直高度重視資訊安全及保障使用者私隱，公司早前獲MSCI上調ESG 評級，由BB 級提升至BBB 級。評級結果顯示，貝殼在人才吸引與留任和私隱與資料安全領域高於同行業水準，私隱與資訊安全領域分數較上次評級提升3分，滿分10分中達到8.2分，體現其在這兩大領域所作努力。

貝殼在環境方面也有積極作為。早前發佈《2023 貝殼碳中和目標及行動路線報告》，承諾不遲於2030年實現自身運營層面碳中和，近日公司更獲納入恒生氣候變化1.5°C目標指數，展現出貝殼致力減排獲市場認可。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解