李家超:區議會共470席，委任間選各四成直選兩成

行政長官李家超公布完善地區治理方案，來屆區議會總數470名，由委任、間選及地區直選舉產生組成，數目比例大約4:4:2，即分別為179、176及88名，另設27名當然議員。此外，將引入資格審查制度，所有議員，無論是由哪種渠道成為議員，都需要通過資格審查。區議員待遇將可獲與現時水平相若的酬金。

區議會主席由民政事務專員擔任，新增履職監察制度



另外，區議會主席由當區民政事務專員擔任，區議會擔當配合政府角色，協助政府掌握地區脈搏、協助凝聚民心，爭取市民對政府支持，對區內市民提供資訊、轉介服務等，又會新增履職監察制度，包括對行為表現不符合公眾期望的區議員進行調查，並根據嚴重程度處以合適處理。



李家超強調，是次檢討方案有三個原則，包括必須將國家安全放在首位、全面落實愛國者治港原則以及充份體現行政主導。

曾國衞:直選分為44個選區，以雙議席單票制選出

政制及內地事務局局長曾國衞表示，參加間選和直選者，需獲當區「三會」每會各3名委員的提名，其中間選採用全票制。至於直選，全港將分為44個地方選區，採用雙議席單票制，由當區地方選區選民選出；除了要獲得當區三會每會各3個委員提名，亦須得到參選選區不少於50個選民提名。



監察委員會加強區議會問責性及透明度



民政及青年事務局局長麥美娟則指，會對行為表現不符合公眾期望的區議員啟動調查，並根據嚴重程度處以合適處理，以加強區議員工作的問責性及透明度。



她表示，監察委員會制度經動議後會啟動，透過監察委員會調查並作出建議，對區議員作出處理。如涉事區議員認為不公平，可向政務司司長提出上訴，政務司司亦會制定公開行政指引，說明區議員應有的表現和負面行為清單，具體說明什麼行為會構成展開調查的理由，確保區議員盡責。

撰文：經濟通採訪組

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