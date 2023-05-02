  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

李家超:區議會共470席，委任間選各四成直選兩成

02/05/2023

　　行政長官李家超公布完善地區治理方案，來屆區議會總數470名，由委任、間選及地區直選舉產生組成，數目比例大約4:4:2，即分別為179、176及88名，另設27名當然議員。此外，將引入資格審查制度，所有議員，無論是由哪種渠道成為議員，都需要通過資格審查。區議員待遇將可獲與現時水平相若的酬金。

 

區議會主席由民政事務專員擔任，新增履職監察制度

　　另外，區議會主席由當區民政事務專員擔任，區議會擔當配合政府角色，協助政府掌握地區脈搏、協助凝聚民心，爭取市民對政府支持，對區內市民提供資訊、轉介服務等，又會新增履職監察制度，包括對行為表現不符合公眾期望的區議員進行調查，並根據嚴重程度處以合適處理。


　　李家超強調，是次檢討方案有三個原則，包括必須將國家安全放在首位、全面落實愛國者治港原則以及充份體現行政主導。

曾國衞:直選分為44個選區，以雙議席單票制選出

 

　　政制及內地事務局局長曾國衞表示，參加間選和直選者，需獲當區「三會」每會各3名委員的提名，其中間選採用全票制。至於直選，全港將分為44個地方選區，採用雙議席單票制，由當區地方選區選民選出；除了要獲得當區三會每會各3個委員提名，亦須得到參選選區不少於50個選民提名。

監察委員會加強區議會問責性及透明度

　　民政及青年事務局局長麥美娟則指，會對行為表現不符合公眾期望的區議員啟動調查，並根據嚴重程度處以合適處理，以加強區議員工作的問責性及透明度。


　　她表示，監察委員會制度經動議後會啟動，透過監察委員會調查並作出建議，對區議員作出處理。如涉事區議員認為不公平，可向政務司司長提出上訴，政務司司亦會制定公開行政指引，說明區議員應有的表現和負面行為清單，具體說明什麼行為會構成展開調查的理由，確保區議員盡責。

 

撰文：經濟通採訪組

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.893
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.75%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.352
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.990
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.09%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 16:41 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 16:41 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

全面撤辣，網友有何睇法？
人氣文章

Foodie What’s On

觀塘美食｜5大觀塘小食店名物推介！傳駿運士多結業回味之選 / 旺角肥姐新抱主理港式滷味 / 芫荽控必試爆茜魚肉燒賣 / 手工石磨黑米腸粉
人氣文章

小薯茶水間

觀音借庫2024｜觀音開庫日子將至！一文睇晒本港16間觀音借庫廟宇開放時間！睇埋借庫基本步驟+6大宜忌：祈願切忌2件事
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

價值千萬清代扁壺變燈座？古董瓷器底部鑽穿一個小洞，「身價」即大跌？一個小洞對成交價影響多大？修補也無補於事？
人氣文章

Beauty

與初老肌膚皺紋說再見！貴婦級逆齡護膚新品：Dior玫瑰再生晚霜、Givenchy奢華蕾絲面膜、Incellderm積雪草精華，抗老超有感！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術節《無題14公里》：從阿拉伯藝術的萬花筒中，探討西方主流價值的霸權
健康好人生 Health Channel
人氣文章
20歲女來經血崩確診患子宮頸癌！醫生揭禍源或與一種廁紙有關！孕婦常用恐影響胎兒？即睇3大如廁清潔方法減感染風險、消委會25款廁紙評分
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？新文章
人氣文章
認知障礙 ︳ 記性愈來愈差懷疑患上認知障礙症？腦退化症不能逆轉？如何延緩？早中晚期症狀大不同！醫生：多食這三種食物可減患病風險！除了打麻雀可玩甚麼動腦筋？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金