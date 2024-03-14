23條| 修正案建議賦權特首及行會訂立附屬法例，違者可囚7年

．政府提交立法會的修正案，建議賦權行政長官會同行政會議可訂立維護國家安全附屬法例

．可能最快下周恢復二讀

．修正案亦提到，行政長官可向特區政府的任何部門或機關或任何公務人員發布行政指令

立法會法案委員會昨日完成《基本法》23條立法逐項審議，今日審議政府修正案，政府提交立法會的修正案，建議賦權行政長官會同行政會議可訂立維護國家安全附屬法例，違附例者最高可罰款50萬元及監禁7年。

推薦閱讀：

【比特幣】比特幣ETF發行者大量購買比特幣為推動格上升主因

比特幣再創歷史新高，更是在6天內四度改寫歷史高位。根據彭博數據，昨天(13日)比特幣在歐洲市早段最高升至73664美元........

【大國博弈】謝鋒指美濫用國家安全「去中國」，是將機遇拱手讓人

對於美國的「中國威脅論」擴大到電動汽車甚至起重機領域，中國駐美國大使謝鋒表示，拿著顯微鏡放大中國經濟的問題........



綜合多名立法會議員說法，法案委員會今日完成審議修正案後，預計最快明日向內務委員會匯報工作，然後需時草擬提交立法會大會的報告，可能最快下周恢復二讀。



修正案提出，行政長官會同行政會議可為維護國家安全所需，訂立附屬法例，違反該附屬法例屬可公訴罪行，可被判監不超過7年及罰款不超過50萬元。



修正案亦提到，行政長官可向特區政府的任何部門或機關或任何公務人員發布行政指令，包括維護國家安全的工作，任何部門或機關或任何公務人員須遵守。



至於國安委的角色，修正案提出，由主席召開會議，國家安全事務顧問列席，就國安委履行職責相關事務提供意見。國安委根據《香港國安法》的規定履行職責時所作的判斷和決定，由國安委秘書處傳達並協助跟進落實。



潛逃者方面，修正案將「發出該手令後的6個月期間已屆滿」的一項刪除。當局說，法案委員會大多數議員強烈認為，不應設立這項條件，應該給予保安局局長最大靈活性應對潛逃者，以及防止規避相關措施。



在煽惑公職人員離叛方面，修正案訂明，行政長官會同行政會議如合理地認為，將屬某類別的人士指明為公職人員，是維護國家安全所需者，則可藉在憲報刊登的命令，將屬該類別的人士指明為公職人員。



至於間諜活動方面，當局指，因應議員在審議條例草案時認為「誤導」定義太狹窄，進一步考慮，認為毋須就「誤導」一詞作定義，可予以刪除。

撰文:經濟通採訪組

2024-03-14｜國泰扭虧賺98億 股價反映左幾多？| 分析友邦業績 | 林sir點睇小米汽車？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！