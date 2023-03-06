【兩會焦點】一文看懂政府工作報告 增長目標降至5% 赤字率提升

第十四屆全國人民代表大會第一次會議3月5日在人民大會堂開幕，國務院總理李克強交出任內最後一份政府工作報告，在疫情擾動下，去年GDP僅增長3%，遠低於去年所定的5.5%目標。今年官方給出的GDP增長目標略顯保守，在5%左右，遜於外界預期，亦是1994年中國開始設置經濟增長目標以來最低的數字(2020年因疫情沒有設立目標除外)。

(吳迪攝)



李克強回顧過去一年，中國經濟發展遇到疫情等國內外多重超預期因素衝擊，他稱，「在黨中央堅強領導下，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，按防疫形勢，優化調整疫情防控措施，面對新的經濟下行壓力，果斷應對、及時調控，動用近年儲備的政策工具，部署穩住經濟大盤」。



而經歷疫情衝擊後，報告指，將著力擴大國內需求。把恢復和擴大消費擺在優先位置，穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復，政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資。



財政貨幣政策上，報告提到，穩健貨幣政策要精準有力，支持實體經濟發展。積極的財政政策將加力提效，具體看，中國全年赤字率擬按3%安排，較上年提升0.2個百分點。政府投資方面，新增地方政府專項債券規模增至3.8萬億元(人民幣．下同)，高過去年的3.65萬億元，惟低於去年實際新增專項債的4.15萬億元。



早前有分析指，專項債券規模僅溫和上漲，事由部分地方政府或已觸及某些債務監管指導線，制約其新債發行規模。而在政府工作報告中也有提到要防範化解地方政府債務風險，包括優化債務期限結構，降低利息負擔，遏制增量、化解存量。



鼓勵支持民營經濟 防範化解優質頭部房企的風險



如何重振企業、特別是民營企業的信心也是經濟復甦的關鍵，報告提出要切實落實「兩個毫不動搖」，明確要依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，支持中小微企業和個體工商戶發展。



在數字經濟方面，報告提到今年要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展。比較去年，對平台企業監管重點從「加強反壟斷和反不正當競爭」，調整至「提升常態化監管水平」。



針對內房困局，報告在防範化解重大經濟金融風險一處，特別點名龍頭房企，稱將防範化解優質頭部房企的風險，改善資產負債狀況。而在需求方面，要支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。不過，在報告中新增加了「防止無序擴張」，顯示出當局對地產行業的房住不炒的大方向仍無改變。



此外，內地就業形勢不樂觀，促進青年特別是高校畢業生就業工作被擺在更突出位置。今年城鎮新增就業的目標達到1200萬人左右，比去年的目標上調了100萬；而城鎮調查失業率目標由去年的「5.5%之內」變化為「5.5%左右」。



對港澳維護憲法和基本法確定的憲制秩序 對台反「獨」促統



在港澳方面，相較去年的報告，當中新增「維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序」，未再強調「落實中央對特別行政區全面管治權」。報告指今年要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定。



在台灣方面重提堅定反「獨」促統，新提出要「完善台灣同胞福祉的制度政策，促進經濟文化交流」，並指兩岸同胞血脈相連，要推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。不過就未再提及「堅決反對外部勢力干涉」。

撰文:經濟通通訊社記者吳迪北京專電

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇