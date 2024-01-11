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美團首度回購股價即彈逾半成，回購真的萬靈丹？

11/01/2024

　　科技股開年後延續去年弱勢，當中美團(03690)不斷尋底，昨日(10日)曾低見69.55元，逼近2018年上市招股價69元，集團終要出手，上市以來首次進行回購，昨斥資近4億元回購了562.85萬股，今日(11日)股價曾最多彈逾7%，全日仍升逾半成，惟集團自身負面因素仍多，之前有分析師及評級機構力撐作用也不大，且觀乎很多大藍籌近期都加大回購力度，但對股價刺激有限，美團是否能持續反彈成疑。

 

（資料圖片）

 

美團擬回購不超過78億元股份　昨首次出手已佔總額5%


　　美團申報，昨天首斥約3.99億元於聯交所回購約562.85萬股，佔約0.09%股權，回購每股最高價72.85元，每股最低價69.6元，涉近4億元。

 

　　值得留意，美團早於去年11月底公布，自去年12月1日起會不時在公開市場回購不超過10億美元(78億港元)股份，美團首席執行官王興當時稱，以當時股價來看，公司價值被低估，也僅反映部分業務價值，對長期增長及價值充滿信心。惟美團當日公布回購計劃前，股價仍達103元，而昨日首次出手，已動用約5%彈藥。

 

行業競爭加劇傳抖音擬購餓了麼　分析師：難對美團構成強大挑戰


　　事實上，美團自身負面因素仍不少。根據研究公司ChinaIRN的數據，美團雖仍在內地外賣行業佔主導地位，擁近70%的市場份額，但競爭一直在加劇，尤其是來自阿里巴巴(09988)旗下餓了麼的競爭。截至9月30日季度，阿里巴巴本地服務部門(包括食品配送)的收入增長16%，這主要得益於餓了麼和移動業務高德地圖的強勁增長。而據內媒去年12月19日報道，字節跳動旗下的短視頻平台抖音正在與阿里就收購餓了麼的外賣業務進行談判，此舉導致美團股價反覆下挫。事實上，餓了麼和抖音於2022年8月已聯手，讓餓了麼的商家能夠接觸到短視頻應用的用戶。

 

　　不過，分析師普遍認為，複雜的外賣領域使得其他參與者很難對美團構成強大挑戰，故對字節跳動可能收購餓了麼持悲觀態度。Blue Lotus Research Institute在早前一份報告指，進入內地外賣市場是一項艱巨的挑戰，對字節跳動來說收益甚微，重申對美團「買入」評級，目標價118元。科技研究公司Momentum Works亦指，外賣是一項非常注重運營的業務，需要很高的運營效率和領導層的關注，收購並運營一個大型外賣平台可能不是抖音的最佳解決方案。

 

料去年第四季外賣收入增長放緩　惠譽仍將評級展望升至正面


　　美團股價受打擊原因還包括此前公司警告，其外賣業務在2023年第四季將放緩。美團首席財務官陳少暉在公司第三季財報電話會議上表示，包括宏觀環境和溫暖的天氣在內的幾個因素正影響外賣量。在財務前景方面，第四季外賣收入同比增長料將略低於第三季的增長。在這一預警後，美團股價曾單日暴跌12%，跌至2020年3月以來最低水平。


　　不過，分析師仍對美團前景持樂觀態度，FactSet的數據顯示，平均評級仍為「買入」，目標價為149.34元。惠譽評級亦於去年12月18日將美團評級展望從穩定上調至正面。惠譽指，美團2023年9月強勁的現金流超出惠譽預測，預計會持續下去，因為其盈利能力有所改善，這是由於新業務部門的虧損收窄，以及在核心領域的強大市場地位。然而，對盈利能力的影響仍存在不確定性，來自抖音的競爭可能導致未來6至12個月的運營現金流波動。

騰訊回購僅可對沖大股東減持　小米連續9天回購難阻跌勢

 

　　而企業在股價低殘時進行回購並非「萬靈丹」，尤其在低迷市況下。騰訊(00700)近日亦持續回購，昨日亦斥5.02億元回購179萬股。不過，騰訊早前因遊戲監管新規消息，於12月22日急跌12%，公司隨即於當日起將回購金額由前一日約4億元加碼至10億元，並持續8個交易日，一度刺激股價反彈逾一成至300元以上水平，惟近日已將回購金額縮回至約5億元，股價隨即轉弱。此外，騰訊南非大股東Naspers及其旗下的Prosus近年以每年逾2%的速度不斷減持，根據財報數據，去年4月至12月底已套現逾50億美元(約400億港元)，與之相比，騰訊回購金額僅可作為對沖。


　　小米(01810)也在昨日回購350萬股，涉及總額約4914萬元。另小米汽車表示，目前汽車業務進展順利，待一切準備就緒後，會通過官方渠道公布正式發布時間，現時亦正在籌備參加北京車展。小米自去年12月28日以來已連續9天進行回購，9日累計回購金額逾5億元，不過昨日收市仍跌1.67%報14.1元，連跌4日，今日雖隨大市略為回升，但今年至今仍累跌逾7%。


葉尚志：美團回購總額不算多　未必可持續支持股價    

 

（葉尚志）

 

　　第一上海首席策略師葉尚志於今日《hot talk 1點鐘》節目指，美團現時市值約4700億元，回購4億元股份佔市值不足1%，力度相信不會太大，但始終真的開始回購，股價又跌到很低殘，技術性反彈或冚倉盤都有機會出現。而回購總金額不多於10億美元，即只得70幾億港元，整體計不算太多，只給予市場些少信心，超跌後借勢有些技術性反彈，但對股價支持的持續性相信未必太強。

 

　　葉尚志又指，根據季度資料，美團等值現金約有250億元，但不可能全用作回購，亦要用於業務營運，而美團雖作為外賣送餐一哥，但競爭很大，餓了麼等競爭對手都有減價，而美團每單外賣仍要補貼，要待擊退對手才可加價。另美團現跌至接近招股價才開始回購，即使有主動買盤也可能只為冚淡倉，對股價未必有支持，不建議追入，之前頂位85元料難突破。

 

林家亨：股東減持陰霾未散　料股價仍向下    

 



（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨則於《開市Good Morning》節目指，美團業務增長放緩近期才發現，但一兩年前很多不利因素已存在，例如自從騰訊分派美團股份後，騰訊南非大股東及散戶齊齊沽貨，加上業務增長放緩，幾個負面消息同時出現，股價自然向下，而美團領導層算很精明，跌至70多元才回購。此外，需留意騰訊分派美團後仍持有逾1%股份，若價靚也可沽貨。

 

　　美團今日升5.37%收報75.6元，連升兩日，累升7.16%，成交42.41億元。騰訊亦升2.57%報287.4元，小米則升2.7%報14.48元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


另外，第一上海首席策略師葉尚志，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評美團及港股大市，立即重溫


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