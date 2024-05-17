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傳平保擬減持千億持倉，滙控股價下挫可趁機吸？

17/05/2024

　　中國平安(02318)旗下平安資產管理繼上周二(7日)減持滙控(00005)套現近4億元後，據報正考慮各個方案，以沽出所持的7.98%滙豐持股。滙控股價今早(17日)由70元高位回落，跌3%。不過，滙控近期積極回購，以支撐股價，之前公布今年首季業績亦對辦，現價股息率仍達9厘以上，或可趁股價回調吸納。

 

 （資料圖片）

 

或在公開市場減持　或由中東投資人接貨


　　《彭博》引述知情人士透報道，中國平安正在考慮以何種方式減持滙控股份。消息指，平保內部團隊正在考慮的其中一個選項是進一步在公開市場出售股份，類似於上周披露的5000萬美元的減持行動。以滙控昨日(16日)收市價70.1元，按平保持股約15億股計算，意味持貨價值約1053億元。


　　部分知情人士稱，另一個可能性是由中東一家主權財富基金或一個超富裕投資人接管較大佔有率的股份。他們又提到，不清楚是否已就出售較大規模股份，以及此舉有多可行進行了正式磋商，但平安董事會的成員目前正在波斯灣地區訪問。報道又指，考慮減持滙豐股份反映了平保鎖定部分投資利潤的意願，也反映出平保認識到，所推動的大舉改革行動，如分拆滙控亞洲業務，眼下幾乎沒有成功的可能。平安資產管理的一位代表不予置評，但公司回應《券中社》記者指，滙控是該集團的長期財務投資，而滙控在亞洲一直保持獨特的競爭優勢，平保對其長期發展有信心。

 

上周二減持套現近4億　平安資管：對滙豐投資策略無變化


　　另根據聯交所披露，平安資產管理於5月7日減持了564.88萬股滙豐，每股平均價69.3074元，套現3.92億元，持股量由8.08%降至7.98%或15.02億股，較前次披露少1.53億股，累計沽出貨值達106.04億元。當時平安資管有關負責人回應稱，作為長期財務投資者，公司對滙豐的投資策略沒有變化，看好滙豐在亞洲市場的獨特優勢，對長期發展充滿信心。

 

　　有消息人士表示，平安資管投資滙豐接近10年，目前的股價屬合理價位鎖定部分收益。而近年平保與滙豐關係存在變化，平保一直推動滙豐進行一系列改革，包括分拆亞洲業務，惟在滙豐股東大會上遭否決。


滙控港英再回購610萬股　涉資4.3億元

 

　　值得一提，滙控昨日再在英國再回購約299.4萬股，每股作價6.9040至7.1450英鎊，總值約2118.8萬英鎊(約2.1億港元)。滙控同日在香港聯交所回購310.96萬股，每股作價69.40至70.05港元，總值2.17億港元。


　　滙控4月底公告展開新一輪回購普通股計劃，計劃通過摩根士丹利在5月8日至不遲於7月26日期間，購入總值最多為30億美元之普通股，所購股份將被註銷。滙控至今累計回購約4247.3萬股，涉資約3.74億美元。

 

溫鋼城：平保沽貨誘因大　惟滙控持續回購派息吸引65元可吸

 

傳平保擬減持千億持倉，滙控股價下挫可趁機吸？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，平保本想對滙控有控制權，過去幾年都有提醒管理層如何經營業務，但管理層卻沒特別理會其要求，仍用自己原有方法，故平保一直以來只是投資，卻未能享受大股東的權利。若平保不等錢用猶自可，但內險股往往牽涉內房投資，不易很快翻本，自然需要資金，減持滙控可能是其中一個方法。再者，滙控股價已升了很多，高見70元，食胡誘因大了很多，平保現價沽出可能仍有些利潤。不過，滙控勢頭仍向好，亦繼續做回購，派息也吸引，往績股息率達6.8厘，預測股息率達7厘，惟平保若真的沽貨短期可能會窒礙其氣勢，令其只可於65至75元橫行。另外，昨日有3位聯儲局官員講明短期內不會減息，即淨息差可維持在很闊位置，對銀行股有利，若純為收息可繼續持有。

 

　　溫鋼城續指，若有超級富豪接貨，對滙控較有利，而平保也應不會一次過沽清，否則滙控股價應會大跌，巴菲特及Naspers也想揀一個較佳價位才減持比亞迪(01211)及騰訊(00700)，有貨不用太擔心，而騰訊之前縱偶受減持消息影響，往後股價照樣上升。另外，滙控持續回購也可紓緩平保減持壓力，不過就限制了股東對股價進一步攀升的想象空間。再者，若想炒港股，滙控始終屬權重股，仍要留意，若要投資國際銀行股也非揀滙控不可。不過，滙控近期升勢太急，50至60元買入的投資者見到如此消息，難免會搶先平保先行食胡，惟65元應會有初步支持，可於此水位小注買入用作收息。

 

　　滙控半日跌3%收報68元，成交12.57億元，平保則升1.4%報43.元。其他本地銀行股表現各異，渣打(02888)升0.13%報76.85元，中銀香港(02388)跌0.39%報25.7元，恒生(00011)無升跌報111.7元，東亞(00023)升1.53%報10.64元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

另外，註冊財務策劃師協會會長黃敏碩，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評滙控及大市，立即重溫

 

 

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