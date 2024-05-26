  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

一周焦點 | 領展公布上年度業績，日本公布4月東京核心CPI

26/05/2024

 

一周焦點 | 小鵬理想公布業績，英國公布4月CPI等物價數據

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周焦點 | 領展公布上年度業績，日本公布4月東京核心CPI

 

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00936

佳兆業資本

0.130

異動股

09999

網易－Ｓ

142.100

異動股

00883

中國海洋石油

19.620

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,069.59
    +4.33 (+0.011%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,304.72
    +36.88 (+0.700%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,920.79
    +184.76 (+1.104%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升69.306
變動率︰+1.324%
較港股︰+1.18%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌77.379
變動率︰-1.295%
較港股︰+0.30%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌15.585
變動率︰-2.539%
較港股︰-0.35%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.778
變動率︰-3.896%
較港股︰-7.55%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升157.570
變動率︰+2.565%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌30.270
變動率︰-2.981%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.430
變動率︰-3.381%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌90.480
變動率︰-4.497%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升237.650
變動率︰+8.585%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升4.840
變動率︰+6.374%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升10.440
變動率︰+4.925%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰升210.360
變動率︰+4.262%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/05/2024 12:13 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/05/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/05/2024 12:13 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.130
  • 09999 網易－Ｓ
  • 142.100
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.620
  • 01500 現恆建築
  • 0.121
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.400
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 11.060
  • 目標︰$13.50
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 406.000
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 60.450
  • 目標︰$69.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.440
  • 目標︰$23.25
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 119.600
  • 目標︰$160.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.150
  • 00700 騰訊控股
  • 377.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.400
  • 00388 香港交易所
  • 274.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.650
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.650
  • 目標︰$72.00
  • 01799 新特能源
  • 9.050
  • 目標︰$12.00
  • 01088 中國神華
  • 36.250
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.380
即時重點新聞

24/05/2024 16:28  《盤後部署》恒指四連跌料橫行整固，聯想憧憬AI效應續看好

24/05/2024 18:10  騰訊控股(00700)今斥約10億元回購266萬股

24/05/2024 16:02  《本港樓市》中原CCL按周跌1.4%創9周低，上半年料跌5%

24/05/2024 16:45  《本港樓市》2023-24年度私人房屋土地供應達1.54萬伙

24/05/2024 16:37  【香港要聞】卓永興：下周一交代垃圾徵費部署，劉國勳料暫緩實施

24/05/2024 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒１６億元，買中行沽美團

24/05/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】麥格理微降小米目標，滙證續唱淡航運股

24/05/2024 11:12  《嚟緊炒Ｄ乜》國藥分銷網絡完善，中線獲利目標２８銀

24/05/2024 16:42  《財資快訊》美電升報７﹒８１０３，一個月拆息維持４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指健康調整，後市繼續看好新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周焦點 | 領展公布上年度業績，日本公布4月東京核心CPI新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 一周高息合集，港元定存迎新優惠，邊間有4.8厘？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

香港好去處 2024｜周末玩樂推介！九龍寨城公園設免費導賞團！「高街鬼屋」拱形遊廊變時光隧道打卡位、銅鑼灣流行共響節賞「渠王」手筆+美食市集
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

筲箕灣百年粉麵廠傳承三代！心理學博士回流掌舵，為蝦子麵申請非遺、推廣網店！面對挑戰力求轉變
人氣文章

生財有道

高息定存 | 一周高息合集，港元定存迎新優惠，邊間有4.8厘？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

九龍城寨：亂中有序的建築，記載歷史的傳奇狀態及文化符號 1
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

法國貴族香檳Bollinger 全新2015年份香檳！豐厚的風味和複雜性的酒體，入口盡顯精緻質感
人氣文章

港女講男．妮洛

窈窕淑女，君子好逑？除了樣貌身材，4種最讓男生著迷的性格特質！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲咖啡增死亡風險？醫生詳列9類人不適宜飲咖啡！一類人日飲兩杯心血管病死亡率或增108％？
人氣文章
內地男子疑開冷氣感染奇特病菌！3天高燒不退、肺部現炎症吸呼衰竭！醫生： 哪些家居用品易受細菌污染？哪些人高危？
人氣文章
護眼方法 | 「機不離身」致眼睛疲勞？即Check用眼過度5大症狀！長期在冷氣房雙眼失水份？5大營養素助護眼
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/05/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/05/2024
港股 | 蕭猷華：恒指健康調整，後市繼續看好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金