《午市前瞻》專家料美議息結果不利人幣走勢 比電績差只宜博短線

恒生指數半日收報14995，升131點或0.89%，主板成交689.43億元。恒生中國企業指數報5053，升24點或0.5%。恒生科技指數報2920，升97點或3.45%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報209.8元，升9元或4.48%，成交42.19億元；美團收報127.8元，升6元或4.93%，成交28.72億元；阿里巴巴-SW收報63.7元，升1.95元或3.16%，成交19.19億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(比亞迪電子網頁截圖)



聶振邦：人民幣劣勢港股難企穩15000



恒指今早輕微低開後，曾跌逾200點再創逾13年新低。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，今早開市下跌與香港PMI差過市場預期有關，同時人民幣兌美元有貶值壓力，15000較難企穩，同時本周四(11月3日)將有美國聯儲局議息結果，對人民幣走勢進一步不利，故目前支持位先下移至14800。



聶振邦預計11月股市表現都難以向好，港股需觀望大型科技股業績表現造好，才有望反彈向上至15200至15500。



舜宇追落後更值博



蘋果上周公布第四季財報，營收創同期新高兼獲利好過預期，上周五股價升逾7%，帶動港股一眾概念股造好，比亞迪電子(00285)及瑞聲(02018)均升超過一成。比電盤中一個月以來再度突破250天線，聶振邦指早前比電公布第三季業績表現平平連跌兩日，今日借蘋果業績反彈後，預期24元阻力會較大，博入者可待回落22至22.2元吼入，但不應期待有太大升幅，小注入手下有8至10%升幅都不錯。



至於其餘概念股，瑞聲今日高開突破50天線，聶振邦預期15.5元附近有較大阻力；另外他亦提到舜宇(02382)近期股價落後，現價低於70元不妨追落後，估計至少到82元附近才有較大阻力，較瑞聲更值博。

受蘋果績優刺激，比亞迪電子今早曾急升12%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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