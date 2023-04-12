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iPhone 15放棄固態按鍵　瑞聲恐改善盈利無望　大行降評級目標股價急插

12/04/2023

　　蘋果公司計劃今年推出兩款旗艦手機iPhone 15 Pro及Pro Max，本擬改用固態按鍵設計，惟最新傳出因無法克服技術問題而放棄，料對作為蘋果供應商的瑞聲科技(02018)不利，有大行即下調其評級及目標價。瑞聲昨日(11日)沽空金額達9180萬元，沽空比率急升至47.40%，今早(12日)低開1.2%後，跌幅急速擴大，最多插逾一成半低見15.66元，跌穿250天線(16.587元)，為表現最差科指成分股。事實上，瑞聲去年業績不佳，只因憧憬iPhone觸感設備升級可改善盈利表現，才獲多間大行唱好，績後股價一度連升多日，今日只將此前累積升幅略為「嘔凸」。

 

(瑞聲科技網頁截圖)

 

郭明錤：兩款iPhone 15 Pro將取消固態按鍵　料不利瑞聲

 

　　有「最強蘋果分析員」之稱、天風國際證券分析師郭明錤於社交媒體表示，蘋果公司計劃今年推出兩款旗艦手機iPhone 15 Pro及Pro Max，因大量生產前無法克服技術問題，將取消市場高度關注的固態按鍵設計，改回原本實體按鍵設計。取消固態按鍵設計，料不利瑞聲及美國上市的思睿邏輯(Cirrus Logic)，市場原先預計全新的固態按鍵設計能協助改善供應商的收入及盈利。

 

里昂將瑞聲目標價降至17.3元　海通國際降至16.8元

 

　　里昂發表研究報告指，根據其渠道調查，iPhone 15 Pro/Pro Max機型今年可能不會進行虛擬按鍵升級，而之前該行及市場均預期這將成為瑞聲今年主要增長動力，現在上述升級可能不會發生，至少在2023年不會發生，故分別下調瑞聲今年及明年的盈利預測16%及13%，將目標價由18.8元下調近8%至17.3元，評級亦由「遜於大市」降至「沽售」。

　　海通國際亦下調瑞聲評級至「中性」，將目標價降至16.8元。該行指，根據其供應鏈調查，現在預計iPhone 15 Pro系列將改回當前的物理按鍵設計，這與該行早先對「無按鈕」設計的預期和市場共識相反。最新預測iPhone 15 Pro系列的觸感(Haptics)功能價值不會增加，每部iPhone只有一種觸感功能。考慮到新觸感功能業務假設後，對瑞聲今年每股收益預期下調16%。

 

去年少賺38%復派末期息　瑞聲：收入毛利率料穩中有升

 

　　值得一提，瑞聲上月公布的業績已不理想，去年純利8.21億人民幣，按年跌37.6%，惟派末期息12港仙，去年不派末期息；收入206.25億人民幣，升16.74%；毛利37.75億人民幣，跌13.51%；毛利率18.3%，下降6.4個百分點。單計第四季，絕純利近2.4億人民幣，按年增長12%；收入58.4億人民幣，增長21.4%；毛利率16.6%，下降3.9個百分點。

 

　　執行董事莫祖權表示，手機市場自去年下半年已開始回復，儘管有關業務今年頭兩個月仍未正常化，但預期下半年業務機會將增加。首席財務官郭丹指，安卓手機今年下半年將有較多型號推出，而透過提高內部生產效率，公司今年收入與毛利率料穩中有升。

 

績後大行普遍唱好　麥格理升目標價一倍至21元

 

　　績後大行普遍唱好，其中麥格理指，瑞聲去年第四季業績大幅遜於預期，但由於iPhone全品類設備觸感(Haptics)及Android聲學產品升級，預期公司今年下半年盈利增長加快，評級由「遜於大市」升至「優於大市」，目標價由10.56元上調99%至21元。野村指，瑞聲管理層對今年展望好過市場預期，另蘋果可能會在新的iPhone 15 Pro系列中增加兩個觸覺裝置，以加強側面按鈕的觸覺反應，因此維持瑞聲「買入」評級，並將目標價由21.4元升至21.5元。瑞信指，瑞聲光學業務毛利受壓，預期今年上半年為iPhone淡季且Android需求疲弱，將帶來短期壓力，但下半年在觸感設備升級及金屬外殼業務推動下，提高盈利復甦可見度，維持「跑贏大市」評級，目標價由21.9元降至20元。

 

　　不過，評級機構穆迪將瑞聲發行人評級和高級無抵押評級由「Baa2」下調至「Baa3」，並將其展望由「負面」調整為「穩定」。穆迪預料，在競爭壓力和光學產品業務回報低於預期的壓力下，瑞聲盈利能力和槓桿率在未來12至18個月內或未能改善。

 

　　瑞聲科技半日跌14.15%收報16.02元，最多跌16.08%低見15.66元，連跌兩日，累跌17.08%，成交4.03億元。其他手機設備股則個別發展，舜宇(02382)跌0.57%報96.2元，丘鈦科技(01478)跌0.96%報4.13元，比亞迪電子(00285)跌1.23%報24.05元，高偉電子(01415)升6.92%報20.1元，賽晶科技(00580)升1.05%報1.93元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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