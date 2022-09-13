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【FOCUS】烏克蘭閃電反攻報捷　普京教訓歐洲或升級

13/09/2022


　　英女王逝世消息鋪天蓋地，原來在戰火延燒逾200天的烏克蘭，烏軍在東北部哈爾科夫地區的閃電式反攻，重奪被視作「頓巴斯北部軍事行動中樞」的戰略重鎮伊久姆(Izium)，或令俄烏戰爭愈來愈接近轉折點。

 

　　而在莫斯科，以深藏不露著稱的總統普京，周末神情輕鬆地為歐洲最高的摩天輪剪綵；伴隨慶祝莫斯科建城875周年的煙花璀璨綻放，他下一步會出甚麼牌？



俄承認撤出兩重鎮，基輔要求更多武器



　　戰爭潘多拉之盒開啟第203天，俄羅斯軍隊在烏克蘭東北部哈爾科夫的防線突現土崩瓦解－－烏克蘭武裝部隊總司令Valeriy Zaluzhny周日(11日)宣稱，烏軍9月首11天已奪回逾3000平方公里土地，並將戰線深入至距離俄烏邊境僅50公里。俄羅斯國防部亦罕有承認，已從伊久姆、巴拉克列亞（Balaklyia）撤退，將重新部署及加強在頓涅茨克前線的防禦。

 


　　伊久姆是俄軍在整個頓巴斯北部地區的指揮中樞，巴拉克利亞則是其主要補給基地；今次兩大重鎮失守，被形容為丟盔棄甲式潰逃。究其原因，一是烏軍故意削減重型武器，令俄軍誤信反攻規模有限，二是北約提供的「海馬斯」等先進火炮武器，限制俄軍飛機的制空能力。

 

 

 

 


　　烏克蘭的反攻令澤連斯基跟普京的博弈地位突變，基輔最新提交五角大樓的武器要求清單，就包括射程可逾300公里的陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。而普京則面臨國內激進民族主義者的指摘，甚至連他的親信、車臣總統Ramzan Kadyrov亦公開質疑其不了解實況。



奧匈私心拒俄氣上限，歐盟謀強制限電



　　不過，正如華盛頓智庫威爾遜中心的俄羅斯專家Mark Galeott所言，「永遠不應低估俄羅斯人」，事實上，俄羅斯仍佔領烏克蘭境內五分一土地。烏克蘭國防部長Oleksii Reznikov就指，真正的勝利應是在哈爾科夫登上飛機，並在馬里烏波爾降落，暗示談轉折點言之尚早。

 

 

 

 


　　周末輕鬆為歐洲最大摩天輪剪綵的普京，下一步會出甚麼牌？盡管有猜測指，一直未宣布全國總動員增援前線的他，或訴諸化武乃至核武的極端策略，但目前看來，其最大可能仍是將矛頭對準向烏克蘭提供武器、情報、軍事訓練等支持，即將直面能源短缺冬天的歐洲。

 


　　歐盟能源部長上周末商議就俄羅斯天然氣設定價格上限未能達成一致，因大量進口俄氣的匈牙利、奧地利等國反對；歐盟再據報擬本周提出強制削減總體用電量。不過，據德銀測算，即使削減多達20%的能源需求，若北溪輸氣量持續為零，德國天然氣儲備(現時滿載88.3%)仍難逃在冬季尾聲消耗殆盡。

 


　　值得一提的是，歐洲基準天然氣價格雖較高峰回落近45%，但仍較正常水平高近8倍，衰退和動盪迫在眉睫。可以肯定不會率先眨眼的普京，勢令戰火和反制在真正平息前變得更糟，強勁反彈的歐元前景仍然負面。

 

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