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【FOCUS】美歐央行非左即右　愈押愈高VS愈估愈驚

16/12/2022

 

　　不是太左，就是太右。繼美聯儲主席鮑公周四(15日)斬釘截鐵稱，「任何情況下都不會考慮(not going to consider that under any circumstances)改變2%通脹目標」，歐央行行長拉加德周五(16日)同高呼，「要打持久戰(in for a long game)」，似乎雙雙忘記，就在一年多前，兩人異口同聲篤定高通脹是「暫時性」。

 


拉加德放言打持久戰



　　聯儲、歐央這對難兄難弟，面對昔日大開印鈔機引發的通脹烈火，正六壬盡出令其降溫。兩位央行大佬有多鷹？用一句話概括，就是前者的終端利率「愈押愈高」，後者的通脹預測「愈估愈驚」。

 


　　先看聯儲的終端利率中值預測，最新企上「5字頭」報5.1%，更有7位成員押注5.38%之上；但3月、6月、9月時的中值預測僅分別為2.8%、3.8%、4.6%。今年以來已暴力加息425基點的鮑公堅稱，未加息至足夠高，令通脹變得根深蒂固，才是最遭的痛苦(worst pain)。

 

 

拉加德誓言展現決心和韌性，繼續完成加息旅程。

 

 


　　儘管跟隨聯儲放緩加息步伐從75基點至50基點，但歐央照辦煮碗口風咬定青山不放鬆。拉加德最新稱，任何認為貨幣政策正在轉向的人都是犯錯，放風未來三次會議都可能加息50基點。而其關於2023年、2024年的通脹預測大升至6.3%、3.4%，遠高於9月時的5.5%、2.3%。



融資成本及就業脆弱



　　所謂「世上沒有免費的午餐」，美歐造勢繼續加息，最脆弱的當屬融資成本及就業市場。標普全球評級就預測，隨著利息成本上升，到明年9月，美國垃圾級企業的違約率或翻逾倍至3.75%，尤其是消費類的高槓桿公司，恐面臨現金流下降衝擊。

 


　　此外，儘管鮑公押注勞動力市場軟著陸，但坊間預測失業率或從現時的3.7%急升至5.5%至6.5%水平，甚至逾7%。值得一提的是，早在2007年底，聯儲預測失業率2008年至2010年持平4.6至5%，但其後失業率節節攀升高至逾9.6%。

 

 

 

意大利與德國十年期國債利差重上200基點。

 


　　至於歐洲，利率未見頂加上預告明年3月起縮表，刺激德國兩年期國債收益率飆升28基點，錄2008年來最大漲幅，意大利與德國十年期國債利差重上200基點，引發意大利國防部長Guido Crosetto指摘歐央的決策不計後果且膚淺。　 　 

 


　　被綁上緊縮戰車的還有英倫銀行，該行無視經濟已陷衰退再加息50基點至3.5%的2008年以來最高。不過，9名成員中有2人認為利率應保持不變(另一人認為應加75基點)，最終拖累英鎊兌美元急挫近2%。

 


　　歐美央行齊摸著石頭從一個極端走向另一極端，會否繼撞上通脹巨礁後再撞上衰退冰山？美德倒掛的收益率曲線正發出刺耳警號。

 

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