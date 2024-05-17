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溫鋼城籲可減持部分食胡勿清倉，待恒指回調至18500可吸納

17/05/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　恒生指數上日（16日）一度升至19442點，再創逾9個月新高，成交增至2049億，創近一年半新高，升市下成交大增屬好消息，恒指向上動力有多強？有傳內地要求國有銀行提供資金給予地區政府收購未售樓盤，刺激內房股急升，有大行預計內房股強勢將延續至7月三中全會，部署內房股有甚麼需要留意？百度(09888)及京東(09618)公布首季業績，兩者業績有何亮點？儘管面對行業競爭，百度在AI發展的潛力仍高？電商節「618」將至，京東值得憧憬嗎？

 

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