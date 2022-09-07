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熊麗萍料港股18500有支持　籲入市須審慎

07/09/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　隔晚（6日）美國股債齊跌，港股夜期及ADR比例指數均跌穿19000點，短期毫無懸念未止跌？市場憂慮英國新首相卓慧思將著手打壓油價，紐約期油隔晚重返俄烏衝突前水平，油股升勢斷？吉利(00175)上月新能源車銷量按月升近15%，佔比增至逾34%，股價跌勢能否借此喘定？

 

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