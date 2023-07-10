謝展寰：垃圾徵費延至明年4月實施，明年有望減電價

政府原定最快今年底推行的垃圾徵費，環境及生態局局長謝展寰表示，將延至明年4月1日實施，因有清潔工前線團體反映，年底正值聖誕及快將農曆新年，需要處理大量垃圾之餘，不少員工亦會請假，因此認為年底不是推出政策的好時機。



謝展寰接受香港電台訪問指，政府重點放在宣傳教育方面，而在適應期內，執法人員主要會向違例人士發出警告，適應期後會針對「違法黑點」採取執法，違例者被會罰款1500元。預料在徵費推行初期必然會出現「甩轆」或有市民不配合的情況，但相信透過政府持續宣傳教育及執法，一般大約兩至三年，市民的習慣就會改變。



如能源價格續跌，料明年減電價



謝展寰提到，政府本月開始與兩電就《管制計劃協議》進行中期檢討，近期國際能源價格有所回落，本港兩間電力公司近月電價已開始向下，如果情況持續，估計明年兩電將減電價，與今年初比較，相信會有明顯減幅。

他稱，政府認為兩電應承擔更多社會責任，與市民分擔成本，政府建議設立機制處理，但強調不會令兩電「蝕大本」。



考慮對福島沿海縣份施行進口食品管制



對於日本據報最快下月開始排放福島第一核電廠的核廢水。環境及生態局局長謝展寰再次批評日本和國際原子能機構做法並不道德。他指，如日本一意孤行將核廢水排入大海，本港將對福島沿海縣份施行進口食品管制，檢測亦會更嚴謹，現時當局正審視國際原子能機構報告和諮詢專家意見，很快推出具體措施以保障市民健康。

撰文：經濟通採訪組

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