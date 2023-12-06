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證監會：HongKongDAO及BitCuped疑涉欺詐行為

06/12/2023

　　證監會今天（6日）就懷疑虛擬資產相關欺詐行為告誡公眾，涉事的實體分別以「香港數字研究院」或「HongKongDAO」及「BitCuped」的名稱運作。香港警務處已應證監會的要求，採取行動封鎖HongKongDAO及BitCuped的網站。證監會亦向相關網站營運商發出終止及停止函，要求該等網站停止為HongKongDAO所發行的某代幣提供購買服務。

 


HongKongDAO聲稱已領牌屬誤導

 

　　證監會指，HongKongDAO發行了一種名為「HKD」或「HongKongDAO」(HKD代幣)的代幣，可在HongKongDAO的網站上購買。證監會懷疑HongKongDAO可能透過網上渠道散布有關本身及其業務的虛假及具誤導性的資料。


　　證監會說，一篇網上文章聲稱HongKongDAO：於2022年7月向證監會申請牌照以進行受規管活動；於2021年3月取得第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的牌照，因此可自2020年7月31日起從事相關的受規管活動；及正在競投「香港數字貨幣交易所牌照」，而該文章暗示此牌照乃與香港政府就穩定幣而設的監管框架有關。


　　證監會指，上述聲稱全部皆與事實不符，但卻可能造成虛假及具誤導性的印象，令人誤以為HongKongDAO的服務及業務已妥為領有牌照並屬合法，藉此誘使他人購買或認購HKD代幣。

Laura Cha等實與BitCuped無關

　另外，證監會注意到，BitCuped在其網站上聲稱「Laura Cha」及「Nicolas　Aguzin」分別擔任BitCuped的主席和行政總裁，而兩人實際上與BitCuped並無關聯。


　　網上投資騙局可能涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行。任何人一旦受騙，可能會蒙受重大損失。證監會謹此再次告誡公眾，提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的好得令人難以置信的投資機會及意見(註5)，以免可能會被非投資專業人士誘使進行投資。投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。

 

撰文：經濟通採訪組

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