李家超與阿聯酋副總統會面 冀與迪拜未來基金會加強合作

行政長官李家超2月9日（迪拜時間）繼續在阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）迪拜的訪問行程，與阿聯酋副總統兼總理的迪拜酋長穆罕默德．阿勒馬克圖姆會面。李家超在會面時表示，希望今次行程能加強香港和阿聯酋的聯繫，又指阿聯酋是共建「一帶一路」的重要夥伴，與中國共同發展了多個重要項目，而香港具備項目所需配套，可為有關企業提供融資、建築設計和專業服務等支援。

李家超與阿聯酋副總統兼總理的迪拜酋長穆罕默德．阿勒馬克圖姆會面。



見證數碼港與迪拜未來基金會簽署合作備忘錄



其後，李家超率領香港特別行政區代表團到迪拜未來博物館參觀，他期望香港日後能與迪拜未來基金會在創新科技方面增進合作。參觀期間，李家超與阿聯酋人工智能、數字經濟和遠程工作應用國務部長及迪拜未來基金會副常務董事Omar bin Sultan Al Olama見證香港數碼港與迪拜未來基金會簽署合作備忘錄，為雙方科技合作交流奠定基礎。

李家超參觀未來基金會創立的未來博物館。



李家超周五（迪拜時間2月10日）繼續在阿聯酋的最後一日訪問行程。

撰文：經濟通採訪組





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