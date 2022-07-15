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【專訪】花旗劉利剛：內地急需全民派消費券　動態清零料明春結束

15/07/2022


　　國統局周五(15日)公布，中國二季度GDP按年增0.4%，大遜預期；面對全年「5.5%左右」增長目標，基礎設施建設勢再成先鋒。不過，花旗全球財富管理亞太區經濟分析主管劉利剛接受《經濟通通訊社》專訪時表示，基建的確可成穩增長的抓手，但也要意識到其效果難比2008年「四萬億」；想提振經濟立竿見影，不二之選當屬發行相當於GDP總量3-4%的特別國債，全民派發消費券。他並預期，現時嚴格的「動態清零」政策，料在2023年兩會後放開。



籲發行四萬億特別國債



　　內地上半年GDP累增2.5%，從官方口徑看，下半年穩增長的先鋒注定是基建、基建、基建；為此，截至6月末新增專項債快馬加鞭發行逾3.41萬億元，而提前下達1.5萬億元明年額度亦據報快將啟動發行。

 

 

花旗全球財富管理亞太區經濟分析主管劉利剛。

 

 


　　儘管如此，在劉利剛看來，基建仍屬杯水車薪，因全部固定資產投資佔GDP比例僅約四成。他認為，只靠基建將造成很大浪費，並加劇通脹；而下半年預料國內需求端將進一步惡化，加之下半年出口難複製上半年的表現，因此亟需刺激內需，例如完全可考慮仿效香港全民派發消費券。

 

 

 

 

 


　　錢從何來？他表示，選項包括發行4萬億特別國債，疊加乘數效應，此舉將遠比投資更快見到提振經濟效果。他特別指，美國過去兩年財政年赤字率分別高達12.4%、14.9%，相比之下中國發行4萬億特別國債僅佔GDP約3.5%，政策保持相對可控。此外，中國中央政府債務佔比不到GDP的20%，遠低於美國的120%、歐盟的190%、日本的230%，「完全有財政政策空間」。



重開國門最可能兩會後



　　目前，花旗對中國2022年全年增長預測為4%，他認為，若加上額外全民派發消費券新刺激，中國完全能夠實現5.5%增長目標，更稱此為「當務之急」。

 

 

 

 


　　那麼，中國會堅持「動態清零」政策到何時？劉利剛預期，到年底二十大閉幕後，緊張情緒會下降，屆時將考慮重開國門問題。選項一是明年春節前放開，但可能因國民一窩蜂境外遊，旅行回國後引發新一波疫情；因此更可能的選項是全國兩會後。在此之前，他期望現行「7+3」的入境檢疫政策可能先取消「+3」。

 


　　他坦言，感覺內地從地方政府到公眾對新冠肺炎都都很懼怕，官方教育對此應有所轉向，令人們不再視其為洪水猛獸，尤其是疫苗接種能有效防止重症及死亡。同時，官方應堅決站出來反對感染者就業歧視。

 

撰文:俞瑾

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