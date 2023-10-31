李家超:區議會選舉共接獲399份報名，料競爭激烈

行政長官李家超今早見記者時表示，第七屆區議會選舉的一般選舉提名期在昨日(30日)結束，選舉事務處一共收到399名參選人報名，包括171名參加地方選區選舉，228名參加地區委員會界別選舉，按報名人人數來看，各區直選和地區委員會均有激烈競爭，尤其是地區直選方面，在資格審查委員會進行審查前，有171名報名參選人競爭88名席位，平均各區有4名參選人競爭2個席位，認為競爭相當激烈。而地區直選委員會方面，18區有176個席位，228名參選人均要競爭，不會有自動當選的可能。



李家超強調在新選舉制度下，不同背景的人均要努力爭取提名，反映新制度具有從中選優的作用，地區「三會」成員有責任判斷報名參選人是否愛國愛港，有志服務社會的有能之士，並有能力稱職為社區和市民做好服務。

他又指，參選人背景屬多元和多樣，包括地區工作豐富的人、青年人、少數族裔、專業人士等，反映出完善後的制度的普及性和多元性，由不同界別、階層專業人士組成新的區議會，將令地區工作更立體，及更符合不同市民的切身利益。



李家超指，政府下午會舉辦題為「完善地區治理，共創美好社區」的研討會，讓市民更了解新區議會制度。政府會大力展開宣傳，令市民更明白新區議會的重要性和功能，並呼籲市民12月10日踴躍投票。

撰文：經濟通採訪組

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