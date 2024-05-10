旅遊 | 黃俊碩：讓每個旅客成為香港旅遊大使

《金碩良言》旅遊業是推動消費的重要支柱產業，因此如何吸引旅客到訪，成為疫後全球各大主要城市的重要課題。而立法會近日發表研究文件，探討日本東京、南韓首爾及新加坡吸引旅客的政策措施，例如東京提出「空手旅遊」，為旅客暫存及托運行李提供津貼；首爾提供覆蓋全市的免費高速Wi-Fi網絡；新加坡則推行「行善運動」，提升服務業從業人員的禮貌及待客水平。希望香港能夠參考有關地區的經驗，提升香港的旅遊競爭力。



當然，香港特區政府負責旅遊業發展的文化、體育及旅遊局（文體旅局）、旅遊發展局（旅發局）等亦積極推動各項短期措施吸客，例如推出「日夜都繽紛」等一連串盛事，以及「禮貌運動」等。根據旅發局公布的數字，今年首季訪港旅客錄1122萬人次，較去年首季的441萬人次，增加681萬人次，增長率高達154.3%；而在月初的五一黃金周，訪港內地旅客錄76.6萬人次，較去年同期增長22%。



然而，現時訪港旅客人數仍然與新冠疫情前存有較大落差，再加上，訪港旅客（特別是內地旅客）的旅遊模式有所轉變，由過去以購物為主，改為體驗生活文化的深度遊，特區政府有需要針對旅客的新旅遊模式，提出新的吸引旅客政策，提升香港吸引力。



深度遊強調體驗及分享在到訪地的所見所聞及貼地的生活「煙火味」，因此，如何便利旅客分享旅客所見所聞至關重要。而現時作為一個互聯網的時代，不少旅客都必需透過互聯網，尋找旅遊景點、住宿、餐飲及消費的資訊和優惠，並分享旅途的點滴。這就是首爾提供覆蓋全市的免費高速Wi-Fi網絡之目的。

（美聯社）



不過，相對於高速Wi-Fi網絡，手機的流動網絡無疑更為便利。有見及此，筆者建議特區政府可以與流動網絡服務供應商合作，在各個入境口岸為訪港旅客提供免費的手機流動網絡數據卡，這除了便利旅客在抵港時使用互聯網尋找旅遊所需資訊優惠及在其社交平台分享旅途點滴，更可吸引旅客再次來港。



此外，針對旅客喜歡分享旅程一事，特區政府更可以為所有訪港旅客設立一個專屬分享平台，讓所有訪港旅客分享在港的所見所聞，同時亦可以在有關分享平台，為內地、東南亞、日韓、歐美及其他地區的訪港旅客，設立不同地區訪港旅客的分享獎賞計劃，若旅客的分享帖文獲得一定瀏覽、讚好、留言、轉發量，可以獲得來港的交通、住宿、餐飲及消費優惠。



特區政府可以透過有關分享平台，了解不同地區旅客對香港旅遊體驗的大數據，一方面，可以為不同地區旅客的旅遊喜好，針對性地改善香港的旅遊配套措施，同時，更可以把不同地區旅客的分享帖文、短片等資訊，製作成宣傳香港旅遊的資源，並為各個地區旅客的不同喜好，推出專屬訪港旅遊宣傳計劃，在有關地區的傳媒及互聯網平台投放。



除了迎合深度遊的旅遊模式，提升軟件配套，香港旅遊業亦不可能「食老本」，若果只單靠迪士尼樂園、海洋公園等原有的大型旅遊景點吸客，旅客最終亦會生厭。長遠而言，特區政府需要興建更多新的大型旅遊景點，強化旅遊硬件的建設，才能吸引更多旅客來港，提升香港旅遊業競爭力。



在現時「人人都可以係主角」的年代，讓旅客有良好的旅遊體驗固然重要，但是讓旅客能夠分享美好難忘的旅途點滴更為重要。正如港澳辦主任夏寶龍日前提到，要樹立「香港無處不旅遊」的理念，充分發掘香港豐富的旅遊資源，積極借鑑各地成功經驗，創新思路、優化政策，推動社會各方力量共同參與，大力開發旅遊新路線新產品，弘揚熱情好客之道，不斷提升服務質量，把香港「最佳旅遊目的地」的金字招牌擦得更亮。筆者期望特區政府能夠做好各種旅遊業軟件配套，以及提升旅遊硬件建設，讓所有旅客享受訪港之旅，樂於分享訪港之旅，從而做到「讓每個旅客成為香港旅遊大使」的目標。

立法會會計界議員 黃俊碩

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