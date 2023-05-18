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李家超:政府打破土地供應樽頸，推動大量土地供應如交椅洲人工島

18/05/2023

　　首場行政長官互動交流答問會，第二節主題為發展和幸福。行政長官李家超致辭時指，特區政府正積極推動創科發展，除了最近推出創科發展藍圖外，亦會與大灣區其他城市綜合發展。人才方面，會培養本地人才同時積極吸引外來人才。


　　教育方面，要利用香港高等教育制度基礎和優勢，發展香港成為高等教育區域樞紐，在建設教育科技和人才強國方面作出貢獻。文化方面，李家超表示，要增強文化自信，不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力。香港作為中外文化交流中心，強化與內地及國際藝術文化聯繫網絡，展現香港的軟實力。


　　環保和綠色方面，特區政府發表了氣候行動藍圖2050，提出香港在2050年實現碳中和的四大策略，零碳發電、綠色建築、綠色運輸以及全民減廢，配合國家雙碳目標，加速發展香港成為國際綠色科技和金融中心。


　　房屋方面，政府已提速、提量、提效增加房屋供應。政府打破土地供應長期樽頸，推動大量土地供應發展，包括北部都會區、交椅洲人工島等，克服香港長期以來住房不足和面積狹窄的問題。習近平主席日前要求政府與高效市場結合起來，以公私有營合作方案，減輕政府財政負擔。

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