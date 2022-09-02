《午市前瞻》專家指通關憧憬已失望多次 新能源車行業未算見頂

恒生指數半日收報19475，跌121點或0.62%，主板成交440.14億元。恒生中國企業指數報6688，跌53點或0.8%。恒生科技指數報4163，跌40點或0.97%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報326元，升1.4元或0.43%，成交24.49億元;比亞迪股份收報228元，跌4.6元或1.98%，成交14.05億元;阿里巴巴-SW收報91.35元，跌0.85元或0.92%，成交11.96億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、比亞迪股份及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報178.3元，跌0.4元或0.22%，成交10.59億元。

(蔚來汽車網頁截圖)





連敬涵：內地疫情拖累穿低機會大



港股業績期過去，大市轉為靜局；國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指已橫行多時，但苦無喜訊下大市向下穿底機會較大。他指，現時大市氣氛向淡，減持消息接二連三又遇上內地疫情加劇，重磅股友邦(01299)、匯控(00005)都要捱沽，未能帶動恒指向上。



他提到，近期沽空比率上升，似有挾淡倉之勢，但大市又未見有大好消息幫助成事；而政府正就通關事宜內地商討，但過去多次通關憧憬都希望幻滅，故市場仍未敢炒作通關消息。目前大市支持力度先看19200，但若美股波動將大有機會失守。

理想現時數據未算樂觀



造車新勢力「蔚小理」公布8月份交付數據，其中小鵬(09868)及理想(02015)8月交付量都按月下跌，理想更大減超過一半。連敬涵指雖然疫情削弱內地消費力，令整體新能源車行業預期第三季回落機會較大，但實際上內地新能源車企業百花盛放，並不只有「蔚小理」及比亞迪(01211)，而其餘車企近期交付量都不太差，故不能單憑個別公司交付量下跌就判斷行業見頂。



理想8月交付量不理想，但公司將於9月開始交付L9，市場憧憬有望帶動交付量。然而連敬涵認為以現時數據來看並不樂觀，未正式公布數據前都只是市場憧憬，而近期理想股價持續回落，現時入手會有一定風險，不妨待更多利好消息公布後再部署。

蔚來汽車走勢圖。 (經濟通HV2報價系統截圖)

小鵬汽車走勢圖。 (經濟通HV2報價系統截圖)



理想汽車走勢圖。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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