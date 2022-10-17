動態清零不動搖 體品餐飲股下挫醫藥股熱炒

中共二十大昨日(16日)開幕，中共中央總書記習近平繼續動態清零方針，外界對於二十大後防疫政策放寬的期望落空，高盛預料動態清零至少維持至明年次季，今日(17日)一眾體育用品、餐飲及旅遊股下挫，其中李寧(02331)更曾跌逾一成，反而涉及新冠檢測概念的醫藥股連日熱炒，當中翰森製藥(03692)再飆逾一成，為表現最佳藍籌。





(翰森製藥網頁截圖)

高盛料動態清零至少維持至明年次季 花旗料未來幾月為退出做準備

其實，在二十大召開前，《人民日報》、新華社等官媒已接力捍衛清零政策，強調「躺平沒有出路，堅持就是勝利」，中國防疫專家也多次公開支持清零政策。

高盛綜合會議報告發布一份分析稱，雖然習近平的講話中提及經濟發展仍然重要，但與5年前會議比較相對少提及經濟、市場和改革的內容，反而更著重安全、人民和社會主義等議題，加上他總結過去5年成就時提及堅持動態清零政策，高盛經濟學家預計，會議於金融經濟的現行政策未有太大轉變，動態清零政策至少將維持至明年第二季。另瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤認為，現行防疫政策不會很快出現重大調整，她的基準預測假設2023年3月全國兩會之後防疫形勢可能明顯好轉，不過也存在現行政策維持更長時間的可能性。

花旗研究團隊則指，這次二十大報告標誌著中共高層的務實轉變，新的經濟主管團隊可能會採取全面的方法解決中國經濟目前所面臨的挑戰，特別是新冠疫情和房地產。儘管這次在言辭上沒有變化，但黨代會開完後的訊號和行動對於持續評估重新開放前景更為重要。預計未來幾個月當局可能會為退出動態清零做準備，並且可能在明年看到政策更深遠地偏離動態清零。

全國新增新冠病例昨降至716宗 惟多地靜默管理

另方面，內地疫情繼續回落，全國昨日新增本土確診及無症狀感染合計716宗，較上日少一成半。不過，多地傳出靜默管理，其中寧波北崙區宣布自14日起靜默管理3日，重點風險區域採取足不出戶管控措施，實施第1、2、3、5、7天核酸檢測。

另上海過去一日新增32宗無症狀感染，楊浦區防疫部門宣布該區將在今日和周三(19日)晚上進行全區全員核酸篩查，期間社區、樓宇、商舖、旅館等須實施封閉管理，民眾需憑24小時內核酸採樣證明出社區。山東省濱州市政府亦宣布，周日起要求從省外常態化防控地區和省內疫情重點地區往返該市的人士，需持有48小時內核酸檢測陰性證明，並提前3日向社區等單位報備，抵達後進行「落地檢」並完成「5日3檢」，前3日不得參與聚集活動、前往人群密集場所或乘坐公共交通工具。

美銀籲買入李寧安踏 看好增長前景及國產品牌



不過，大行對近日受疫情及清零政策影響下挫的體品股不算看得太差。美銀證券指，留意到第二季封控措施後內地體育用品零售銷售恢復情況不穩定，加上行業渠道去庫存和促銷壓力，預計零售銷售將在年底前繼續波動，屆時庫存可能會恢復正常，而預計第三季內地品牌的零售額增長將比第二季加快，因為基數和疫情封城影響較小，維持對李寧及安踏(02020)「買入」評級，分別予目標價90元及120元，以反映中國體育用品的多年結構性增長前景和國產品牌表現提升。



里昂則指，在國慶假期間內地本土旅客量及旅遊收入分別按年下跌18.2%及26.2%，較今年其他主要公眾假期疲弱，而本地消費及短程旅遊相對受惠，內需股中首選潤啤(00291)、李寧、新秀麗(01910)等，目標價分別為74元、86元及24元，均予「買入」評級。

多款新冠疫苗正開展臨床試驗 國家支持建省級區域醫療中心



至於醫藥股，近期可說好消息不斷。報道稱，當前有3款奧密克戎變異株單價滅活疫苗正在內地、香港以及阿聯酋開展序貫臨床試驗，目前試驗進展順利，還有一款吸入用腺病毒載體疫苗和一款重組蛋白疫苗獲批，可在完成兩劑滅活疫苗接種後6個月在規定人群中開展序貫加強免疫緊急使用。



此外近年隨著中國老齡化問題的加劇、醫療保健意識的增強及醫療保障體制的日益完善，中國醫藥市場快速增長，預計中國醫藥市場2020年至2025年複合年增長率達9.6%。另不久前國家衛健委消息稱，「十四五」期間國家將支持各地建設120個左右省級區域醫療中心，推動優質醫療資源向群眾身邊延伸，盡可能減少異地就醫。再者，國慶假期後一些醫藥股發盈喜，如CRO概念龍頭藥明康德(02359)預計今年前三季度實現營收283.95億元，同比增長71.87%；淨利潤73.78億元，同比增長約107.12%，大超市場預期。

開源證券稱，預計三季度醫藥外包(CXO)、醫療器械、醫療服務板塊業績環比和同比將持續改善，考慮到前期板塊調整導致當前的低估值，四季度有望迎來估值切換。民生證券稱，醫藥多板塊觸底時刻到來，當下即為長周期上升起點。

李寧半日跌7.24%報53.85元，最多跌13.61%低見50.15元，安踏亦跌1.9%報80.05元，特步(01368)跌3.1%報7.5元。餐飲及旅遊股亦下挫，海底撈(06862)跌2.19%報13.42元，九毛九(09922)跌4.28%報13.42元，攜程(09961)跌3.76%報186.8元，同程旅行(00780)跌2.52%報13.94元。部分醫藥股則繼續受追捧，翰森製藥升13.04%報13.18元，兩日累升17.89%；中生製藥(01177)升1.53%報3.97元，兩日累升8.17%；康方生物(09926)升3.26%報26.9元，兩日累升15.99%；微創醫療(00853)升10.4%報16.98元，4日累升29.82%；艾美疫苗(06660)升6.77%報20.5元，兩日累升22.32%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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