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《午市前瞻》北水積極流入惟獨食難肥 兗礦長線派息能力難保證

27/03/2023

　　恒生指數半日收報19815，跌100點或0.51%，主板成交752.96億元。恒生中國企業指數報6726，跌68點或1.01%。恒生科技指數報4151，跌73點或1.74%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988)；美團收報134.1元，跌6.1元或4.35%，成交86.47億元；騰訊控股收報370.6元，跌6.2元或1.65%，成交53.9億元；阿里巴巴-SW收報86.9元，升1.6元或1.88%，成交39.08億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

 

(兗礦能源網貢截圖)



曾永堅：恒指250天線較10天線關鍵


　　繼瑞信後，德意志銀行亦出現爆煲風險，歐洲央行行長拉加德及德國總理朔爾茨先後開聲護航，支撐市場信心，帶動上周五(24日)美股收高。但港股今早再受科技股拖累，美團上季業績勝預期，但騰訊上周五完成實物分派美團，引發美團強勁沽壓，拖累大市上午一度跌超過400點。


　　椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，市場正消化多項不明朗因素，德意志銀行再度引發市場對銀行系統危機憂慮，但同時市場又憧憬歐美央行有望暫停加息甚至減息，前景未明下，海外資金普遍持觀望態度，即使北水近期積極流入港股，始終獨力難支。


　　曾永堅指，近期科技股顯著受壓，港股欠缺上升動力，市場觀望恒指能否企穩250天線，短線將維持上落格局。他提到，企穩10天線可作為更短線的走勢參考，但守住250天線才是港股後市重拾升勢的一大指標。


市場風險高有利兗礦短線表現


　　兗礦(01171)公布去年純利304億人民幣，升79.49%，每股純利6.15人民幣；宣布派發末期息每股3.07人民幣兼特別息每股1.23人民幣，合計每股4.3人民幣；同時首次宣布派發紅股，每10股送5股。


　　曾永堅指兗礦4.31人民幣派息，加上十送五紅股吸引投資者，因近期市場風險較高，資金普遍關注高息股等防守性強的資產，兗礦此時派高息兼送紅股有利支撐短線股價表現。但曾永堅始終質疑煤炭未來於內地市場的需求，認為中國大方向以碳中和為原則，對煤炭股將來的盈利能力有所保留。


　　走勢方面，曾永堅指兗礦由去年9月高位36.5元至今已累積較大跌幅，有所反彈屬正常，預期升至27元以上將有大批蟹貨出籠，料阻力較大。

 

兗礦去年多賺八成，股價今早升近8%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

神華去年多賺逾四成，惟股價今早跌近7%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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