【FOCUS】白髮對決2.0啟幕 拜登醞對華辣招

76歲的特朗普宣布「復出」5個多月後,80歲的拜登周二(25日)亦正式就2024年連任「去馬」。看看兩人的競選口號,一個隻字未改「Make America Great Again(MAGA)」,一個老生常談「Let’s finish the job」。難怪距離正式總統大選尚有漫長的18個月,「白髮對決2.0」已喚起高達38%美國人的疲憊感。





拜登官宣視頻痛擊「MAGA」





被70%美國人認為「不應再選」的拜登,一如華盛頓政圈流傳已久的耳語,開啟欲以86歲高齡完成第二個總統任期的冒險,並迅速獲得奧巴馬、希拉里、桑德斯等民主黨大佬的背書。在其「官宣」視頻中,2021年1月「國會山莊騷亂」的影像被置於開首,盡顯拜登就再次痛擊「MAGA」的渴望和自信。

拜登「官宣」視頻中,將2021年1月「國會山莊騷亂」的影像置於開首。



無獨有偶,就在周一(24日),被視作「MAGA」代言人、極右翼名嘴卡爾森(Tucker Carlson),跟Fox News分道揚鑣,背後據報是傳媒大亨梅鐸忌憚他所宣揚的種族主義陰謀論,而親自下達分手令。事件似乎印證了拜登警告的「MAGA極端分子」威脅,並將2024年大選之爭,提前界定為「更多的自由還是更少的自由,更多的權利還是更少的權利」。





特朗普語不驚人死不休





再看同樣被60%美國人認為「不應再選」的特朗普,儘管被民主黨視為夢寐以求對手,但共和黨內幾乎無人與其爭鋒。民調顯示,特朗普在共和黨選民中的支持率,大幅拋離排名第二的德州州長德桑蒂斯15至37個百分點。正在日本訪問的德桑蒂斯周一(24日)就指,「我不是候選人,且看看這種情況是否以及何時會發生變化。」

特朗普誓言,將在2024年擊敗拜登,恢復美國的尊嚴。



對於拜登呼籲「為美國靈魂而戰」,特朗普緊隨其後發布視頻反唇相譏,稱拜登是「美國歷史上最糟糕的總統」,更指「半世紀以來最嚴重通脹令家庭遭受重創」、「孩子正被左翼狂熱分子洗腦」、「銀行正在倒閉,貨幣正在崩潰」,誓言「將在2024年擊敗拜登,拯救經濟、粉碎通脹、阻止對南部邊境的入侵、恢復美國的尊嚴、阻止第三次世界大戰發生……」



沙利文揭國際經濟議程





首輪隔空過招聽起來無甚新意,民調就顯示,38%、29%、23%的美國人分別以疲憊、恐懼、沮喪,來形容拜登與特朗普的再度對決。

正式競選連任的拜登,料借5月G7峰會前,再醞釀對華辣招。



拜登的首個官宣視頻未提及中國,但同日美國商務部揭盅「國家芯片技術中心」願景,宣布斥資110億美元縮短從設計到商業化的時間;此外,拜登的國家安全顧問沙利文周四(27日)將就最新國際經濟議程發表演講,將涉及大膽的公共投資、有彈性的供應鏈願景、更公平持久的全球經濟秩序等。



較早之前,特朗普則聲稱,一旦2024再次入主白宮,將推出一項四年計劃逐步停止從中國進口鋼鐵、藥品等所有商品,廢除中國的最惠國待遇,拒與任何外包給中國的公司簽訂聯邦合同等。



隨著「看誰更鷹派(who is more of a China hawk)」的競選秀再次開啟,且看現時白宮話事人拜登在5月G7峰會前,有何對華辣招「先聲奪人」。

全城注視!銀行定存比較神器,助你搵到最佳息率!► 立即了解