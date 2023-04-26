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【FOCUS】白髮對決2.0啟幕　拜登醞對華辣招

26/04/2023

　　76歲的特朗普宣布「復出」5個多月後，80歲的拜登周二(25日)亦正式就2024年連任「去馬」。看看兩人的競選口號，一個隻字未改「Make America Great Again（MAGA)」，一個老生常談「Let’s finish the job」。難怪距離正式總統大選尚有漫長的18個月，「白髮對決2.0」已喚起高達38%美國人的疲憊感。



拜登官宣視頻痛擊「MAGA」



　　被70%美國人認為「不應再選」的拜登，一如華盛頓政圈流傳已久的耳語，開啟欲以86歲高齡完成第二個總統任期的冒險，並迅速獲得奧巴馬、希拉里、桑德斯等民主黨大佬的背書。在其「官宣」視頻中，2021年1月「國會山莊騷亂」的影像被置於開首，盡顯拜登就再次痛擊「MAGA」的渴望和自信。

 

 拜登「官宣」視頻中，將2021年1月「國會山莊騷亂」的影像置於開首。

 


　　無獨有偶，就在周一(24日)，被視作「MAGA」代言人、極右翼名嘴卡爾森(Tucker Carlson)，跟Fox News分道揚鑣，背後據報是傳媒大亨梅鐸忌憚他所宣揚的種族主義陰謀論，而親自下達分手令。事件似乎印證了拜登警告的「MAGA極端分子」威脅，並將2024年大選之爭，提前界定為「更多的自由還是更少的自由，更多的權利還是更少的權利」。



特朗普語不驚人死不休



　　再看同樣被60%美國人認為「不應再選」的特朗普，儘管被民主黨視為夢寐以求對手，但共和黨內幾乎無人與其爭鋒。民調顯示，特朗普在共和黨選民中的支持率，大幅拋離排名第二的德州州長德桑蒂斯15至37個百分點。正在日本訪問的德桑蒂斯周一（24日）就指，「我不是候選人，且看看這種情況是否以及何時會發生變化。」

 

特朗普誓言，將在2024年擊敗拜登，恢復美國的尊嚴。


　　對於拜登呼籲「為美國靈魂而戰」，特朗普緊隨其後發布視頻反唇相譏，稱拜登是「美國歷史上最糟糕的總統」，更指「半世紀以來最嚴重通脹令家庭遭受重創」、「孩子正被左翼狂熱分子洗腦」、「銀行正在倒閉，貨幣正在崩潰」，誓言「將在2024年擊敗拜登，拯救經濟、粉碎通脹、阻止對南部邊境的入侵、恢復美國的尊嚴、阻止第三次世界大戰發生……」

 


沙利文揭國際經濟議程



　　首輪隔空過招聽起來無甚新意，民調就顯示，38%、29%、23%的美國人分別以疲憊、恐懼、沮喪，來形容拜登與特朗普的再度對決。

 

 正式競選連任的拜登，料借5月G7峰會前，再醞釀對華辣招。


　　拜登的首個官宣視頻未提及中國，但同日美國商務部揭盅「國家芯片技術中心」願景，宣布斥資110億美元縮短從設計到商業化的時間；此外，拜登的國家安全顧問沙利文周四(27日)將就最新國際經濟議程發表演講，將涉及大膽的公共投資、有彈性的供應鏈願景、更公平持久的全球經濟秩序等。

 


　　較早之前，特朗普則聲稱，一旦2024再次入主白宮，將推出一項四年計劃逐步停止從中國進口鋼鐵、藥品等所有商品，廢除中國的最惠國待遇，拒與任何外包給中國的公司簽訂聯邦合同等。

 


　　隨著「看誰更鷹派（who is more of a China hawk）」的競選秀再次開啟，且看現時白宮話事人拜登在5月G7峰會前，有何對華辣招「先聲奪人」。

 

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