熊麗萍：日圓或重新成為避險貨幣 港股仍聚焦內地疫情消息

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

日本央行上日（20日）意外地上調十年期債息波動區間，上限由0.25厘提高至0.5厘，並表示會增加每月買債規模，市場認為是次調整為收緊貨幣政策的第一步，刺激美元兌日圓最多飆逾4%至130邊，亞洲股市受壓。日本貨幣政策轉向，會否掀起匯市拆倉潮？對港股有何影響？內房配股潮持續，連同物管股短線皆不宜沾手？不少大行看好內銀板塊，指內銀將受惠明年經濟復甦，轉吼內銀或可財息兼收？

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