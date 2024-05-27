  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

溫傑：港股整體升勢未完，惟短線或整固至18300點有支持

27/05/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股上周四（23日）連跌，全周累跌近5％，幸全月計仍是升市，現時仍有條件擺脫「五窮月」命運？但好消息已於五月盡出，下月豈難延續？日股上周錄史上最大單周資金流出，金額高達59億美元；若以區內換馬之選，港股吸引度高嗎？本周正值港股期結及月結，資金推高大市重返萬九點機會仍大？近期市場熱炒股份或板塊，除中特估以外便是曾傳或已公布私有化的企業。明明私有化對投資者而言屬不利消息，為何股份仍能於正式私有化前炒上？這與港股市況有甚麼關連？去年曾提私有化失敗的IMAX中國(01970)，今年捲土重來機會高嗎？現時市況又適合嗎？本周三（29日）將放榜的REITs領展(00823)曾是市場憧憬受惠於納入港股通的股份之一，惟美國減息進程未明，大大削弱市場對其前景信心。自身業務漸被民眾北上習慣影響下，業績難有憧憬之處？比比教你領展績前部署策略！

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他濠賭股相關新聞：

內地今起開放多8個赴港澳自由行城市，濠賭股獲瑞銀唱好可趁股價調整吸納？

新濠國際(00200) 獲何猷龍增持50萬股，涉資近339萬元

《外資精點》大摩料銀娛市場份額微升，目標價升至39.5元

 

其他中芯相關新聞：
大基金三期成立規模歷來最大，中芯成全球第三晶圓代工廠可看高一線？
《Ａ股焦點》大基金三期成立，半導體光刻機板塊飆，張江高科漲停
《神州基金》大基金三期成立，規模３４４０億料續投資半導體產業
《異動股》中芯升半成，首季晉身全球晶圓代工第三位，市佔率６％

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02260

環龍控股

1.660

異動股

01850

鴻盛昌資源

0.315

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.300

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02260 環龍控股
  • 1.650
  • 01850 鴻盛昌資源
  • 0.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.320
  • 00743 亞洲水泥（中國）
  • 3.380
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.600
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 65.200
  • 目標︰$66.50
  • 00780 同程旅行
  • 17.960
  • 目標︰--
  • 00921 海信家電
  • 37.300
  • 目標︰$39.00
  • 08529 優博控股
  • --
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 11.820
  • 目標︰$13.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 381.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.650
  • 00941 中國移動
  • 74.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.320
  • 00001 長和
  • 40.150
報章貼士
  • 01347 華虹半導體
  • 19.920
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 16.340
  • 目標︰$17.80
  • 01093 石藥集團
  • 7.050
  • 目標︰$7.90
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 02840 ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
  • 1,699.000
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 39.200
即時重點新聞

28/05/2024 12:07  《午市前瞻》大市氣氛降溫料走勢橫行，晶片股短線炒波幅為主

28/05/2024 12:05  恒指升107點報18934，阿里健康飆13%京東健康漲5%

28/05/2024 10:10  《Ａ股焦點》滬房企股價普漲，上海大力度鬆綁限購政策

28/05/2024 09:27  【外圍經濟】華爾街重返T+1股票交易結算周期

28/05/2024 07:53  《新股上市》EDA集團(2505)超額認購102倍，今早掛牌

28/05/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒２５億元，買中移動沽藥明

28/05/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展大劈理想目標近半，石藥績後大行普遍唱好

24/05/2024 11:12  《嚟緊炒Ｄ乜》國藥分銷網絡完善，中線獲利目標２８銀

28/05/2024 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８０７４，隔夜拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里健康業績勝預期，美銀叫買股價飆近13%，仲有反彈空間？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 大市氣氛降溫料走勢橫行 晶片股短線炒波幅為主新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 港交所、友邦、小米、理想、小鵬最新評級目標價新文章
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

一田春日購物賞開鑼！勁多優惠著數！超市指定貨品買1送1、$100任選4件 / 吸塵機械人激減$1,210 / 新地商場一田符合1條件即額外賺2,000 商場積分
人氣文章

Foodie What’s On

端午節2024 | 端午糭勁多早鳥優惠、新口味！低至69折買原隻乾鮑元貝金腿糭！邊間滿額送XO醬？新口味必試米芝蓮雞樅菌糭、 榴槤控必試榴槤咖央醬糯米糭、邪惡栗子東坡肉糭
人氣文章

娛樂情報

香港婚後事陳自瑤冇正面回應頒獎禮「黑面」事件！被問「戀愛是屬咩時分」咁答！再用神秘手勢叫停黎諾懿？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

杜絕受傷的可能，離婚是聰明的選擇？在感情的世界，怎樣界定聰明和愚蠢？
人氣文章

Beauty

啟德城市「森林浴」體驗：從瑜伽到冥想，沐浴在森林和自然之間找回身心靈平衡、享受忙裡偷閒的一天
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

杜絕受傷的可能，離婚是聰明的選擇？在感情的世界，怎樣界定聰明和愚蠢？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腰痛舒緩運動：4個動作伸展腰部！坐著躺著做！伸展臀大肌、腰部、腰側肌肉KO腰痛！哪些人最易腰痛？大肚腩都會！
人氣文章
40歲男痛風雙手布滿結節如異形！尿酸超高併發敗血症！醫生：逾9成患者為男性！6招預防痛風
人氣文章
楊嘉驃復活節離世！家人社交平台公布已辦告別禮！曾捐80萬元予兒童癌病基金遺愛人間
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2024 13:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2024 13:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2024 13:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/05/2024 13:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/05/2024
阿里健康業績勝預期，美銀叫買股價飆近13%，仲有反彈空間？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金