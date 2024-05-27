溫傑：港股整體升勢未完，惟短線或整固至18300點有支持

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股上周四（23日）連跌，全周累跌近5％，幸全月計仍是升市，現時仍有條件擺脫「五窮月」命運？但好消息已於五月盡出，下月豈難延續？日股上周錄史上最大單周資金流出，金額高達59億美元；若以區內換馬之選，港股吸引度高嗎？本周正值港股期結及月結，資金推高大市重返萬九點機會仍大？近期市場熱炒股份或板塊，除中特估以外便是曾傳或已公布私有化的企業。明明私有化對投資者而言屬不利消息，為何股份仍能於正式私有化前炒上？這與港股市況有甚麼關連？去年曾提私有化失敗的IMAX中國(01970)，今年捲土重來機會高嗎？現時市況又適合嗎？本周三（29日）將放榜的REITs領展(00823)曾是市場憧憬受惠於納入港股通的股份之一，惟美國減息進程未明，大大削弱市場對其前景信心。自身業務漸被民眾北上習慣影響下，業績難有憧憬之處？比比教你領展績前部署策略！

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