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經絡:4月新批出按保宗數跌近三成，創三個月新低

11/05/2023

　　根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，今年4月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為4010宗及224.13億元，按月減少1582宗(28.3%)及84.95億元(27.5%)，宗數及金額均連升3個月後回落，並創3個月新低。


　　4月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為1406宗及75.84億元，按月減少16宗(1.1%)及100萬元(0.01%)，宗數及金額均連升2個月後回落；平均新取用按保貸款金額為539萬元，按月增加6萬元(1.1%)。


　　今年首4個月新批出按保貸款宗數及金額為17498宗及969.13億元，按年增2827宗(19.3%)及118.83億元(14%)。首4個月新取用按保貸款宗數及金額為5102宗及282.65億元，按年減少391宗(7.1%)及22.96億元(7.5%)，宗數及金額創近3年的首4個月新低。


　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，4月份按揭保險數字按月下跌，反映近月樓市交投回落。而本港經濟逐步復常，但日前多間銀行相繼上調最優惠利率，好淡因素爭持下，料次季樓按市場或有所放緩，按保數字亦會相應回調。

 

撰文:經濟通採訪組

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