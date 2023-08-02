  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

團結香港基金倡新田科技城提供創科換地補價優惠，初期直接批地

02/08/2023

　　團結香港基金發表新田科技城發展建議，包括政府主導發展，私人參與為輔；以商業原則快速招商引資；因應集聚程度精準批地。

 

（Rex攝）

 

　　基金會建議，政府可要求業權人換地前先鎖定有意進駐龍頭或創科企業，獲批准後，原址換地擴至創科用途，並提供補地價優惠；允許業權人申建人才公寓，但最高住宅樓面面積不應超過創科腦途總樓面面積10%，設只租不賣條款；收地除現金賠償外，發行「新田科技城發展債券」予業權人選擇。

 

　　團結香港基金副總裁葉文祺在記者會上指出，上述債券利率分為固定及浮動部分，後者與科技城發展一籃子KPI掛勾，使其享有發展紅利。此外，針對業權人選擇之外，對土地使用人，如處理棕地使用者或寮屋居民問題時需有針對性措施。

 

建議增債券收地賠償選項

 

（Rex攝）

 

　　批地方面，基金會建議初期對目標龍頭企業直接批地，制訂平衡框架保持透明度，之後可採限制性招標引入企業，隨創科集群成形，可採「概念與價格」雙信封制招標。最後才採用公開招標方式，以最大程度提高地價收入。

 

　　團結香港基金研究員梁躍昊則建議，在「北部都會區督導委員會」下增設「新田科技城工作小組」，以作為按商業原則運作的一站式招商引資執行協調機制。小組可由財政司司長或副司長領導，並由創新科技及工業局擔任秘書處；並為新小組設KPI。

 

　　招商引資方面，基金會續建議提供針對性激勵措施；設表現掛勾KPI。另建議政府營造便捷社區，培創科生態。

 

撰文：經濟通採訪組

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.891
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.76%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.350
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.989
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.10%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.450
變動率︰+13.548%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升229.150
變動率︰+11.362%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.610
變動率︰+4.085%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.140
變動率︰-7.156%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 17:44 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 17:44 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜深圳春日賞花打卡推介！人氣向日葵花田 / 古風建築配夢幻三角梅瀑布 / 湖畔山坡粉色紫荆花林
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美國選舉年，股市一般會跑贏
人氣文章

市場最熱點

FX MONDAY｜聚焦美國2月非農數據 美元回跌持續？｜歐央行、加拿大央行決議在即
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

M+展覽「山鳴水應」：在瞬息萬變中，重新想像山、水、人與世界的關係 1
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

音樂會「梵志登與康特洛夫I」：仿如日光下的細雨，帶觀眾走在不需要打傘的雨季
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婆媳糾紛未解，岳婿問題來襲！婚後針鋒相對的家人，是絕望離婚的導火線？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
麻疹疫苗 | 全球麻疹個案激增！香港錄3宗，患者包括兩名嬰幼兒！醫生：3類高危人士盡快打疫苗！即睇麻疹感染徵狀新文章
人氣文章
壽而康（二）
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金