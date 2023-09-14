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【夜經濟】陳茂波：逾80個商場推優惠，港九海濱辦周末晚間活動

14/09/2023

　　財政司司長陳茂波宣布一系列「香港夜繽紛」活動，包括晚上在超過80個商場，舉辦英超賽事直播、杭州亞運會直播、國際搖滾音樂節、戶外露營夜以及電影晚會等新穎活動，商場因應延長營業時間，市民可以以優惠票價坐開蓬巴士，行走夜間特別路線。

 

財政司司長陳茂波 （Celia攝）

 

研提升廟街夜市氣氛 港九海濱辦周末晚間活動

 

　　他又指，旅發局會推出「品味全城計劃」介紹本地的餐廳及酒吧，部分人氣餐廳並推出優惠餐單；亦會研究提升廟街夜市氣氛，邀請地區人士研究，在俗稱「女人街」的通菜街、花園街以及深水埗有特色的步行街，搞地區活動。

 

　　海濱體驗方面，會在觀塘、西環、灣仔三個海濱舉行一系列周末的晚上活動，包括音樂表演、無人機表演、文創活動，並會鼓勵全港各區河畔和海濱地方，由地區利用優勢舉辦活動給區內居民參與。

 

美酒佳餚巡禮復辦 戲院推夜場票價優惠

 

（Celia攝）

 

　　他表示，因疫情停辦的年度大型活動會陸續復辦，包括美酒佳餚巡禮；部分戲院會推出夜場票價優惠；科學館、藝術館、太空館和大館等會推出不同夜晚體驗及活動，並相應將時間延長至晚上10點；大館在未來6個月會有不同晚間文化表演和藝術。

 

港鐵提供晚間車票優惠 復辦大坑舞火龍

 

（Celia攝）

 

　　他續指，節日精彩體驗系列活動，會以節日為主軸，中秋節會在疫情後復辦大坑舞火龍和維園彩燈會，戲棚會有粵劇表演；十一國慶會恢復舉辦國慶煙花匯演；萬聖節、香港繽紛冬日巡禮和年底戶外除夕倒數亦會復辦。明年農曆年宵夜市將恢復乾貨攤位，亦會有農曆年花車巡遊等。

 

　　陳茂波表示，希望一系列活動讓市民及遊客有多些選擇，夜晚外出走動及與朋友見面，大家齊心合力，讓東方之珠的香港在美麗夜空中更為閃亮。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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